"Звёздочки на земле" и "Фиолетовый си-бемоль". Что готовит музей ИЗО?

1 декабря в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывается выставка "Звёздочки на земле". На ней будут представлены работы особенных ребят ОБФ "Жаныртуу" и "Школы неограниченных возможностей" Фонда "Явна", сообщили работники музея.

"Вы увидите разные техники прикладного искусства: декоративные куклы ручной работы, панно из войлока и текстиля, сувениры, живопись, графика, квиллинг, лепка из пластилина и глины", - отмечают организаторы.

В рамках выставки 5 декабря так же планируется презентация книги "Фиолетовый си-бемоль" незрячей поэтессы Татьяны Ушаковой. 13 декабря пройдет открытый показ и обсуждение инклюзивного киноспектакля "Я тебя вижу".

- Эти мероприятия дают возможность прикоснуться к удивительному миру особенных людей, который отражается в их творчестве.