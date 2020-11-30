Кыргызстан примет участие в реализации нового плана ШОС

Пятилетний план мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС принят на заседании Совета глав правительств государств – членов этой международной организации. Оно прошло 30 ноября в формате видеоконференции, от Кыргызстана участие в нем приняли исполняющий обязанности премьер-министра КР Артем Новиков.

Открывая заседание, глава правительства России Михаил Мишустин отметил, что оно проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике. "Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях….Распространение коронавирусной инфекции ещё больше обостряет эти противоречия, усугубляет и без того трудное положение дел… Вместе с тем, по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада мировой экономики. Этот факт вселяет определённую уверенность в будущем", - заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что современные вызовы требуют новых направлений и форм взаимодействия: "Шанхайская организация сотрудничества обладает мощным потенциалом, чтобы обеспечить устойчивое экономическое развитие и безопасность в регионе. Лидеры наших стран на состоявшемся 10 ноября саммите приняли ряд документов, которые стали руководством к действию. И прежде всего это план действий по реализации Стратегии развития ШОС, который рассчитан на следующие пять лет. Надо незамедлительно приступить к его выполнению, скоординировать наши шаги", - продолжил премьер-министр РФ.

Говоря о пятилетнем плане мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Мишустин напомнил, что она рассчитана на ближайшие 15 лет: "Вместе будем решать важнейшие задачи практически во всех сферах – от торговли и транспорта до пространственного развития и межрегионального взаимодействия. Это требует инициативных усилий в рамках отраслевых министерских совещаний и рабочих групп. Если понадобится, российская сторона готова к созданию новых профильных механизмов".

Ещё одной важной темой глава правительства РФ назвал разработку альтернативных, независимых от доллара, способов расчетов: "Считаем перспективным расширение практики взаимных расчетов в национальных валютах. Необходимо выйти на согласованные решения по этому вопросу и после этого приступить к обсуждению такой темы, как создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности ШОС".

В повестку дня заседания совета глав правительств стран ШОС вошел и ряд других актуальных вопросов. В том числе - развитие межрегионального сотрудничества, транспортной инфраструктуры, цифровизация экономики и внедрение современных технологий, преодоление цифрового неравенства. В последнем случае Россия выступила с инициативой по развитию удалённых и сельских территорий государств ШОС, чтобы обеспечить равный и достойный уровень жизни даже в самых отдалённых их уголках. На саммите утверждена соответствующая концепция, и РФ предложила партнерам новый проект – создание Банка лучших решений в этой сфере. Он объединил свыше 140 идей в области инфраструктуры, социальных услуг, сельского хозяйства, образования, здравоохранения.

Еще одним приоритетом для взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в Евразии названо сопряжение Евразийского экономического союза и реализуемого Китаем проекта "Один пояс – один путь". Страны уже вышли на ряд договоренностей, которые охватывают сразу несколько направлений работы, в том числе создание цифровых коридоров, внедрение электронной сертификации во взаимной торговле по некоторым товарам. Предстоит решить и вопросы внешнеторговой политики ЕАЭС и КНР для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Председательство в ШОС на период 2021-2020 годов перешло к России от Кыргызстана на саммите организации, состоявшемся 14 июня 2019 года в Бишкеке. Теперь оно переходит от России к Казахстану.