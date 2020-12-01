"Государство обязано требовать качественную юридическую помощь"

О становлении системы Гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) в Кыргызстане, о необходимости предоставления качественной юридической помощи, а также независимости адвокатской профессии VB.KG рассказал директор Центра по координации гарантированной государством юридической помощи Акжол Калбеков.

Акжол Сабырович, система Гарантированной государством юридической помощи развивается, создаются разные группы, координационные советы, сети, которые работают в этом поле. Давайте поговорим о становлении системы.

- Государство призвано работать на благо народа, обязано создавать необходимые условия для его достойной жизни. До тех пор, пока имеются случаи пренебрежительного отношения к гражданскому обществу, нарушения их законных прав и интересов, доверия населения к институтам государственной власти никогда не будет.

Со вступлением Кыргызстана на путь демократических преобразований, возможность защищать права и отстаивать свои законные интересы цивилизованными способами закреплена в статье 40 Конституции КР. Однако в какой-то степени она оставалась декларативной, и фактически система предоставления юридической помощи за счет государства не всегда способствовала приближению правосудия к нуждам малоимущих слоев населения. Причиной этому послужило отсутствие в стране единой политики и институциональных механизмов в этой сфере.

Для решения данного вопроса, а также принимая во внимание взятые на себя государством международные обязательства, необходимо формировать государственную политику по оказанию юридической помощи малоимущим слоям населения.

В результате был принят Закон Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи" (Закон о ГГЮП). Закон разделяет юридическую помощь на два вида: консультационно-правовая и квалифицированная юридическая помощь (предоставление услуг адвоката по представительству на всех стадиях судопроизводства за счет государства). Важно отметить, что возможность получить бесплатную юридическую помощь получил широкий круг социально-незащищенных лиц, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы, что сделало закон максимально социально-ориентированным.

Кто занимается реализацией данного закона?

- В целях обеспечения эффективного государственного управления и контроля, координации и мониторинга процесса предоставления юридической помощи, а также обеспечения взаимодействия всех субъектов системы Законом было предусмотрено создание координирующего органа. В 2017 году данный орган был создан - Центр по координации гарантированной государством юридической помощи (ЦК ГГЮП) при Министерстве юстиции КР.

На сегодняшний день сформирована соответствующая правовая база для оказания эффективной и качественной первичной и вторичной юридической помощи.

Для оказания первичной помощи при территориальных управлениях юстиции созданы 28 Центров по оказанию бесплатной юридической помощи (ЦБЮП). Эти центры оказывают содействие также в предоставлении квалифицированной помощи, так называемой вторичной юридической помощи.

- В чем разница между первичной и вторичной помощью?

-Первичная юридическая помощь – это консультационная правовая помощь. Cогласно закону его могут оказывать юристы, государственные органы, органы местных самоуправлений, неправительственные организации, юридические клиники и другие субъекты ГГЮП. Вторичная юридическая помощь - квалифицированная юридическая помощь предоставляется только адвокатами, то есть лицензированными юристами, которых государство нанимает по договору. Это очень важный момент. Поскольку Адвокатура, как вы знаете, у нас независима и все вопросы, касающиеся дисциплинарного характера, установления этических стандартов - это прерогатива самой Адвокатуры. Таким образом, гарантируется независимость защитника и представителя в суде, а государство не имеет права вмешиваться в правовую позицию адвоката и никоим образом влиять на него. На сегодняшний день в системе ГГЮП работают свыше 370 адвокатов.

Каким образом отслеживается качество работы адвокатов?

-Учитывая, что услуги адвокатов оплачивает государство, оно обязано требовать предоставления качественной юридической помощи по каждому конкретному делу. Гарантией качества является выполнение адвокатом, так называемых стандартов работы адвоката. Это минимальные требования к деятельности адвоката при оказании им квалифицированной юридической помощи, за выполнение которых государство согласно оплатить соответствующий гонорар. Самое важное - не нарушить принцип независимости адвокатской профессии. Это было сложным заданием при разработке стандартов. Думаю, мы совместно с Советом Адвокатуры Кыргызской Республики смогли его выполнить. Необходимо отметить, что при разработке стандартов качества работы адвокатов экспертную поддержку оказали нам доноры - ПРООН и Фонд "Сорос Кыргызстан". Мы им благодарны за это.

На сегодня у нас есть стандарты по уголовным, гражданским и административным делам. Ценность этих стандартов, во-первых, для получателя юридической помощи - защита от некачественной и формальной работы адвоката. Во-вторых, для адвоката это своего рода напоминание, о чем он не должен забывать при осуществлении защиты, унификация его действий в рамках ГГЮП, содействие к самодисциплине, защита от необоснованных жалоб к качеству его работы. И в-третьих для государства – это предоставление юридической помощи за счет государства на надлежащем уровне, обеспечение равного доступа граждан к правосудию.

Наблюдаются ли какие-то изменения после принятия стандартов?

- Следует отметить, что с внедрением стандартов ситуация с качеством оказания квалифицированной юридической помощи заметно улучшилось. Так, в 2019 году в результате качественно предоставленной адвокатами ГГЮП юридической помощи, судами были приняты 8 оправдательных приговоров. Анализ дел за 2019 год показал, что более 65% дел решились с положительным результатом. Несмотря на пандемию, по итогам первого полугодия 2020 года судами вынесены еще 4 оправдательных приговоров.

На показатели повышения качества работы адвокатов системы ГГЮП повлияло также повышение тарифов услуг адвокатов - на 1,5-2 раза, а также предпринимаемые со стороны нашего центра мер по повышению профессионального потенциала адвокатов системы ГГЮП.

Такие показатели в вашей системе должны повлиять и на другие структуры, ведь эта система работает в тесном взаимодействии?

- Безусловно, улучшение системы ГГЮП, в частности качества работы адвоката, на мой взгляд, должно иметь мультипликативный эффект за счет повышения ответственности и других участников судебного процесса. Это, прежде всего, исключит практику так называемых "дежурных адвокатов", позволит в какой-то мере повысить ответственность следователей за объективное и оперативное расследование преступлений и качество подготовки материалов уголовного дела. В свою очередь, суд при рассмотрении уголовных дел будет эффективнее исполнять свои функции по отправлению правосудия. Суд должен стать единственным органом, окончательно разрешающим все спорные вопросы, это повысит их авторитет и доверие общества. А в этом разрезе лежит вопросы о стабильности государства и снижения социальной напряженности.

Между тем, мы должны понимать, что оказание помощи уязвимым группам людей каждому из нас самостоятельно будет сложно и затруднительно. В связи с чем, необходимо объединить все наши усилия и в рамках эффективного взаимодействия совместно проводить работу по оказанию необходимой помощи населению.