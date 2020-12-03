Представители Кыргызстана примут участие в Первом Евразийском конгрессе

Первый Евразийский конгресс пройдет 4 декабря в Москве. Он организован Евразийским банком развития и предусматривает ряд панельных дискуссий по различным вопросам евразийской экономической интеграции, с участием представителей стран-партнеров.

Центральной дискуссией, сообщили в оргкомитете, станет сессия, посвященная реализации сквозных интеграционных проектов, неразрывно связывающих страны ЕАБР: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. "Цель конгресса - поиск и обсуждение практических решений в области евразийской экономической интеграции. Экономическая интеграция успешна тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан", - подчеркивает председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

В форуме предусматривается участие руководителей и представителей руководящих структур стран-партнеров и других государств (от Кыргызстана, как ожидается, - и.о. премьер-министра Артема Новикова, министра экономики Санжара Муканбетова), глав крупнейших компаний и национальных банков развития и так далее. Среди них, как планируется, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин, помощник президента РФ Максим Орешкин, генеральный директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко, глава ОАО "Банк развития Беларуси" Андрей Жишкевич, Генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов.

"Цифровая Евразия: новая стратегия роста" - так называется сессия Фонда цифровых инициатив ЕАБР, на которой состоится обмен мнениями о перспективах масштабирования цифровых проектов и цифровой трансформации на региональном и глобальном уровнях. Жив ли лозунг "от Лиссабона до Владивостока" обсудят специалисты на сессии "К Большой Евразии через сопряженность государств, бизнеса и людей". Требования и ожидания рынка по транспортно-логистическим решениям, а также инвестиционные потребности по развитию межгосударственной инфраструктуры станут главными темами панели "Трансграничная инфраструктура и формирование сквозных цепочек добавленной стоимости". Роли банков развития в условиях меняющейся финансовой среды, их конкуренции с коммерческими банками на евразийском пространстве и проблемам гармонизации финансового законодательства посвящена сессия "Общий финансовый рынок: возможности и риски".

С приветствием к участникам уже обратился глава правительства России Михаил Мишустин. Этот конгресс, по его словам, "объединяет представителей власти, бизнеса, международных организаций и экспертов для поиска эффективных решений в целях развития экономик стран "пятерки" в современных условиях". И "призван стать авторитетной площадкой для обсуждения вопросов евразийской интеграции, перспективных направлений развития Евразийского экономического союза".

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.