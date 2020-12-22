Страны ЕАЭС сосредоточатся на кооперационных проектах

Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития сосредоточат усилия на кооперационных проектах в промышленной и аграрной отраслях. О готовности к этому заявили в Москве член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и АПК Артак Камалян и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

В частности, они рассмотрели проекты в сфере импортозамещения, финансирование евразийских межгосударственных программ и применение мер поддержки промышленных предприятий в Евразийском экономическом союзе. К числу приоритетов отнесена реализация проектов карты индустриализации и карты развития агроиндустрии. Карта индустриализации, как пояснили в ЕЭК, – это 177 крупных инвестпроектов в промышленности на общую сумму 195 млрд долларов, а карта по АПК – более 100 крупных инвестиционных и инновационных проектов на сумму около 10 млрд долларов.

Речь идет и об участии ЕАБР в финансировании инновационных проектов на базе межгосударственных программ, формируемых ЕЭК. Это, в том числе, первая пилотная межгоспрограмма в сфере дистанционного зондирования Земли и проект межгосударственной программы по повышению эффективности и надежности объектов энергетики.

"Для промышленной интеграции и развития сотрудничества между малыми и средними предприятиями мы осуществляем постоянную работу над созданием и внедрением новых инструментов и механизмов сотрудничества в промышленной сфере. Уверен, что совместное финансирование и реализация межгоспрограмм будет способствовать стимулированию инновационной деятельности в промышленных комплексах наших стран", - заявил министр ЕЭК Артак Камалян.

Решено также проработать совместно со странами ЕАЭС возможность включения Евразийского банка развития в государственные программы стран-партнеров (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), предусматривающие меры поддержки при реализации проектов в промышленной и агропромышленной сферах Еще один приоритет - работа над пулом кооперационных проектов для финансирования, в частности, в таких областях, как создание оптово-распределительных центров в продовольственном секторе, кооперация в авиастроении, разработка льготных механизмов для поддержки бизнес-инициатив.

Ранее председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов сообщал, что ресурсы банка уже задействованы для реализации около сотни интеграционных проектов в Союзе общей стоимостью 4 млрд долларов. При этом ЕАБР готов к более активной работе с ЕЭК и призван стать в Евразийском экономическом союзе консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры, катализатором углубления интеграционных процессов.

"На новом этапе объединения еще большую актуальность приобретают проекты с высоким интеграционным эффектом, проекты, реализация которых проходит на территории нескольких государств – участниц Союза. Запуск крупных общесоюзных инфраструктурных, промышленных, аграрных проектов, создание эффективных механизмов их финансирования считаю важнейшей целью ЕАБР на перспективный период", - заявил Николай Подгузов.

Он также отметил, что банк является составной частью уже сложившейся институциональной структуры евразийской интеграции. Накопленный инвестиционный портфель ЕАБР составляет 9,2 млрд долларов, общая стоимость проектов, реализованных с участием банка, превысила 30 млрд долларов. В настоящее время при участии ЕАБР в государствах-участниках реализуются 87 крупных инвестиционных проектов.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная для содействия развитию рыночной экономики государств-участников (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал банка - 7 млрд долларов.