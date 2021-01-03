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Глава Финпола КР: После выборов за "газовую атаку", за ТЭЦ ответят

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- Мария Стрельцова
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Кто бы ни вводил в эксплуатацию Бишкекский ТЭЦ, кто бы ни строил, будет нести ответственность. Об этом на своей странице в Фэйсбуке написал председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол) Сыймык Жапыкеев.

По его словам, сегодня он с высоты, где находится Флагшток, наблюдал за смогом над городом и назвал это "газовой атакой".

"Уголь Кара-Кече не подходит. Проведем выборы. Даст Бог, Финансовая полиция КР начнет полноценную работу. АКС тоже хорошо работает", - отметил Жапыкеев.

При этом глава Финпола нуждается в поддержке общественности и Всевышнего.


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URL: https://www.vb.kg/395764
Теги:
ТЭЦ, Бишкек, Финполиция, Сыймык Жапыкеев
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