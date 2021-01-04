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Спасая человека, попал под поезд и лишился ног. Тилеку срочно нужна помощь

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- Екатерина Улитина
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Тилеку срочно нужна кровь и финансовая помощь, чтобы оплатить лечение. Молодой парень лишился обеих ног, бросившись под поезд, чтобы спасити другого человека. Пост о самоотверженном поступке написала вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.

Сейчас 22-летний Тилек находится в 4 городской больнице в отделении реанимации. Его состояние тяжелое, но медики продолжают бороться за его жизнь. Сейчас парню необходима кровь для переливания и дорогостоящие лекарства.

Трагедия, которая привела молодого парня на больничную койку произошла 31 декабря. Парень спас человеку жизнь, оттолкнув его с железнодорожных путей, но сам не успел уйти.

"Тилеку никогда легко не было в жизни. Самый старший в семье он начал очень рано работать, потому что есть ещё младшие. Маме он всегда был помощником и поддержкой. Любая работа, любой труд для него был посильным. Он никогда не говорил : не могу, не хочу! Ну почему так сурова судьба обошлась с ним!?", - написала вице-мэр.

Чтобы помочь Тилеку, можно сдать любую группу крови. Желающие помочь могут связаться с родственниками Тилека по номеру 0500014449.


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URL: https://www.vb.kg/395786
Теги:
благотворительность, Кыргызстан, поезд
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