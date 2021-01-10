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В наступившем году Кыргызстан активизирует сотрудничество с ЕАБР

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- Евгений Денисенко
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В 2021 году Евразийский банк развития намерен сосредоточить свою активность на реализации "сквозных" интеграционных проектов – на проектах, которые будут создавать неразрывные экономические связи со странами-участницами ЕАБР. Об этом сообщил председатель правления банка Николай Подгузов.

Вторым направлением работы в новом периоде он назвал содействие цифровой трансформации государств-партнеров за счет активной деятельности Фонда цифровых инициатив. "Также мы намерены расширить линейку наших аналитических продуктов в сфере макроэкономики. Все это мы планируем отразить в новой стратегии, принять которую рассчитываем к лету 2021 года", - заявил глава ЕАБР.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле банка занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.

Фонд цифровых инициатив был учрежден Советом банка в июне 2020 года. К настоящему времени Фондом проведен конкурс на лучшие цифровые решения по противодействию распространению и преодолению негативных последствий пандемии коронавируса на евразийском пространстве. В рамках конкурса поступило 163 заявки от компаний всех государств ЕАБР, на финальном этапе определены четыре победителя.

Фонд также инициировал создание мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". И совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разрабатывает проект "Работа в ЕАЭС", который призван обеспечить получение государственных и коммерческих услуг трудовыми мигрантами, используя мобильное приложение.

В 2020 году ЕАБР, по информации его пресс-службы, подписал 14 новых соглашений по инвестиционным проектам на общую сумму 1,274 млрд долларов В страновой структуре текущего инвестиционного портфеля банка преобладают проекты в России - 37,8% от общего объема и Казахстане - 36,6%. 22,9% приходится на Беларусь, 1,5% - на Кыргызстан, 1,2% - на Армению.

По итогам минувшего года ожидается увеличение текущего инвестиционный портфель на 2,2% к показателю 2019 года - до 4,415 млрд долларов. Прибыль банка по итогам планируется на уровне 29 млн долларов.

Процесс дедолларизации, наблюдающийся в большинстве стран - акционеров банка, нашел отражение в структуре инвестиционного портфеля. Доля проектов, профинансированных в рублях и тенге, за 5 лет увеличилась в 1,6 раза и составляет 51% по отношению к проектам, финансируемым в долларах и евро. Увеличение кредитования в национальных валютах привело к росту спроса на сопутствующие операции: аккредитивы, открытие и ведение счетов (для обслуживания обязательств по кредиту, залоговые счета), трансграничные переводы и конверсионные операции, проинформировали в пресс-служба ЕАБР.

В 2021 г банк продолжит занимать в национальных валютах через выпуск долговых инструментов, а также в мировых валютах через двусторонние кредиты или облигационные займы.

Вместе с тем, как отмечается, ЕАБР выражает понимание, что текущая ситуация с распространением COVID-19 динамична и существует значительная неопределенность относительно того, как она будет развиваться. В этой связи банк на регулярной основе проводит стресс-тесты портфеля, в рамках которых оцениваются риски каждого из контрагентов на индивидуальной основе. Базовые сценарии таких стресс-тестов указывают на то, что качество портфеля ЕАБР не должно измениться.

Напомним, что в конце минувшего года состоялся совместный обзор портфеля проектов, финансируемых Евразийским банком развития из средств управляемого им Евразийского фонда стабилизации и развития, в Кыргызстане. Обзор проводился с участием специалистов Министерства финансов и других ключевых ведомств КР, а также представителей проектного блока ЕФСР во главе с исполнительным директором фонда Андреем Широковым.

В рамках обзора были проанализированы результаты работы в 2020 году, обсуждены перспективные проекты, а также проект концепции "Среднесрочные приоритеты деятельности ЕФСР в Кыргызской Республике на 2021-2023 годы". Этот документ содержит пилотную дорожную карту по реализации ключевых мероприятий и проектов фонда в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/395977
Теги:
ЕАБР, Кыргызстан
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