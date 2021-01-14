Все начни с нуля. Какой новой профессии можно обучиться в Кыргызстане?

Волей–неволей люди все чаще задумываются о переменах - в жизни, в профессии, в самих себе. Ведь коронавирусная пандемия принесла немало проблем. Многие, например, лишились постоянной работы и перебиваются случайными заработками. И нынешним или потенциальным безработным сегодня важно как можно быстрее найти для себя новую интересную специальность. Корреспондент "ВБ" узнала у специалистов Минтруда о профессиях, которые можно освоить за 2–3 месяца.

Бесплатно - значит за счет государства

Возможно ли сегодня, сейчас бесплатно обучиться новой профессии? Оказывается, можно. В службе занятости при Министерстве труда и социальной защиты сегодня предлагают обучение по 50 профессиям.

Самые востребованные: газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием программы 1С, повар, швея, портной, офис–менеджер, электромонтажник, водитель.

- Приоритетное направление службы занятости - обучение и переобучение безработных граждан. Обучение ведется как в профессиональных лицеях, так и в частных образовательных центрах за счет государства. Из краткосрочных курсов у нас сейчас бум на парикмахеров и мастеров маникюра, потому что многие после окончания курсов планируют уехать в Россию на заработки, где хорошо платят за такие услуги. Россия принимает с нашими сертификатами, - рассказала "ВБ" заведующая отделом профобучения и деловых проектов Галина Фесюн.

Обучение оплачивает служба занятости, причем учащимся даже выплачивается стипендия в 360 сомов в месяц. Всем успешным слушателям выдается сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию. Время обучения засчитывается в трудовой стаж.

Но есть одно важное условие для того, чтобы получить бесплатное обучение - претенденты должны официально иметь статус безработного.

Кстати, по данным Минтруда, в Кыргызстане зарегистрировано 78 тысяч 500 безработных. Из них возможность учиться на бесплатных курсах на сегодняшний день получили 6 тысяч 519 сограждан.

Специалисты Минтруда отмечают, как правило, более 70 процентов выпускников подобных курсов находят заработок по своей новой специальности. В основном получить новую профессию приходят люди, которые четко знают, что им нужно для того, чтобы найти работу.

Например, 47–летняя бишкекчанка Батмакан Абдылдаева встала на учет в отдел по регистрации безработных граждан Свердловского района. Она хотела пойти на курсы швей и была направлена в профессиональный лицей № 17. Через два месяца получила квалификацию швеи. Профессиональные навыки, переданные мастерами 17 профлицея, помогли Батмакан заняться индивидуальным пошивом на заказ.

Дать себе шанс

Конечно, экономический кризис совсем не радует. Но с другой стороны, некоторые из нас давно хотели поменять сферу деятельности, но мешали какие–то обстоятельства, не хватало решительности.

Сделать любимое хобби основной работой - давняя мечта многих. Однако чем старше человек становится, тем сложнее решиться на такой серьезный шаг.

И вот вдруг шанс начать что–то новое. Опять–таки найти занятие по душе!

- Я по профессии юрист, образование отличное, стаж работы 10 лет. Но работу свою терпеть не могу, это постоянный источник стресса для меня. В основном в силу того, что мне все это не интересно, не нравится. Меня всегда привлекала индустрия красоты. Хочу закончить курсы маникюра–педикюра, а в дальнейшем перейти на косметологию, - признается 35–летняя Ольга Иванова.

Посещение всевозможных курсов для многих кыргызстанцев в последние годы становится одним из наиболее приятных и полезных способов проведения досуга.

Платные краткосрочные курсы можно пройти в контрактных группах профлицеев столицы. Да и в частных учебных центрах предлагают самые разнообразные программы.

Стоимость обучения зависит от выбранной специализации, продолжительности курса и запросов учебного центра. В среднем участие в краткосрочном семинаре обойдется от 3 до 8 тысяч сомов.

Самые популярные направления

За период пандемии COVID–19 кыргызстанцы впервые попробовали работу "на удаленке". И многим это понравилось.

Эксперты в сфере труда обнадеживают "любителей удаленки". В ближайшем будущем наиболее востребованными станут специалисты онлайн–профессий. А именно: менеджеры по продвижению в социальных сетях и программисты.

Краткий месячный курс по освоению компьютерной грамотности "просто для себя" стоит от 1500 сомов в месяц. А для желающих освоить азы программирования цены идут от 6 тысяч сомов.

Например, освоить эти профессии можно в центре дополнительного образования при Американском университете в Центральной Азии или в профессиональном лицее № 98.

- У нас в лицее есть платные курсы по самым различным направлениям. В этом году в связи с пандемией значительно увеличилось количество желающих освоить веб–дизайн, компьютерную грамотность. Меньше по сравнению с прошлыми годами хотят учиться на парикмахеров, - сообщили "ВБ" в профлицее № 98. - Стандартный курс в среднем рассчитан на 2 -3 месяца. Пожалуй, главная особенность подобных программ - их краткосрочность. Основная задача - дать курсантам максимум конкретных практических навыков в сжатый промежуток времени.

Широко распространены курсы по подготовке мастеров для салонов красоты. Базовый курс парикмахера или мастера маникюра, рассчитанный на 2 -4 месяца, обычно обходится от 3 тысяч 500 сомов до 8 тысяч в месяц.

Азы профессии повара–универсала расцениваются от 6 тысяч сомов, а повара–кондитера - от 10 тысяч сомов.

Долгие годы в нашей республике действовал Фонд развития навыков, который выполнял функцию связующего звена между работодателем, соискателем и учебными курсами. Специалисты фонда занимались организацией и мониторингом краткосрочных курсов. Они создали реестр добросовестных учебных центров, которые имеют разрешительные документы и вообще несут ответственность за результаты своего труда.

Деятельность того фонда финансировалась Азиатским банком развития. До поры до времени. Проект завершился, но фонд обещали сохранить, для чего планируют перевести под контроль Министерства труда и соцразвития. Сотрудники фонда сообщили, что как только завершится перерегистрация, они вновь готовы оказывать помощь в поиске работы и переобучения всем желающим.

По данным Минтруда и соцзащиты, уровень общей безработицы в КР составляет5,5 процента от числа экономически активного населения.При таком тревожном показателе на 1 декабря в службах занятости было зафиксировано 17 тысяч 415 вакантных рабочих мест.

Осторожно - мошенники

В последнее время рынок образовательных услуг ширится день ото дня. И тут случаи мошенничества , увы, не редки. Перед тем как приступить к обучению, нужно подыскать заведение, которое предлагает разумное образование за разумные деньги.

Во–первых, нелишне навести справки, сколько лет существует выбранное заведение. Отдавать предпочтение лучше тому, что работает не первый год.

Во–вторых, перед обучением надо выяснить, получают ли выпускники сертификат государственного образца, подтверждающий профессиональную квалификацию. Для этого учебное заведение должно иметь лицензию, иначе документы, которые вы получите по окончании курса, не будут иметь силы.

В–третьих, хорошим признаком учебного центра будет и наличие партнерских отношений с реальными компаниями.

В–четвертых, нелишним будет прочитать в Интернете отзывы об избранном заведении.

А так у них

Министерство просвещения России совместно с союзом "Молодые профессионалы" недавно организовало профессиональное образование и дополнительное обучение для граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции. Это находящиеся под риском увольнения либо уже сокращенные (уволенные) граждане.

Во всех регионах РФ люди смогли получить новую востребованную профессию на безвозмездной основе. Они осваивали и осваивают полезные и актуальные для региона компетенции, в частности, предпринимательство, рекрутинг, туризм, промышленный дизайн, парикмахерское искусство, графический дизайн, реклама, веб–дизайн и разработка, фотография, организация экскурсионных услуг, физическая культура, спорт и фитнес.