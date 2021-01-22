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Маликов: Нельзя ставить верующих перед выбором - или платок, или учёба

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- Мария Стрельцова
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Нельзя ставить перед выбором - или платок, или учёба, так как ношение платка есть религиозный выбор самих верующих, и получение знаний обязанность. Об этом на своей странице в Фэйсбуке написал специалист по шариату, профессор, доктор политических наук, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов. Он считает, что рост конфликтных ситуаций в стране по вопросу ношения платка в школах может привести к отчуждению верующих от государства, идеологизации проблемы.

По его словам, в последние дни в муфтият приходит много обращений и жалоб, в основном с регионов, из-за недопуска школьниц в государственные образовательные учреждения из-за платка.

"Некоторые директора школ, преподаватели, ссылаясь на внутренний устав школы, требуют от учениц из религиозных семей приходить без платков. Такая позиция ведёт к "зульму" (несправедливости, притеснению), так как затрагивает религиозные символы веры, создает препятствие к доступу на получение образования детьми из религиозных семей", - считает заместитель муфтия.

Далее он ссылается на Коран, где говорится, что "нет принуждения в религии". Принуждение – это вынужденное действие, с которым человек не согласен (и которое совершает лишь под страхом силы).

"И ведь давно прошли времена воинствующего атеизма СССР, когда верующие разных конфессий подвергались ущемлению и скрывали веру в сердце. Даже ссылаясь на конституционные права о свободе религии и права на получение обязательного образования для всех граждан, мы здесь видим явные нарушения и произвол на местах", - отмечает Маликов.

- Нам нужно решать эти вопросы без агрессивности в рабочем режиме, путем обсуждения конкретных "кейсов", с участием всех сторон: госструктур, правозащитников, разных общественных организаций, муфтията и т д. Нужно искать баланс прав и свобод, научиться слушать друг друга, уважать как религиозные, так и светские ценности каждого гражданина.


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URL: https://www.vb.kg/396439
Теги:
ислам, школа, Кадыр Маликов
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