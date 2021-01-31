Артем Новиков принял участие в заседании ЕЭК

Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии c участием исполняющего обязанности Премьер-министра, исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Артема Новикова в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщают в Правительстве КР.

Данное заседание имеет важное значение, так как приурочено к заседанию Евразийского межправительственного совета на уровне Премьер-министров, запланированного на 5 февраля 2021 года в городе Алматы.

В ходе заседания стороны обсудили подходы по совершенствованию механизмов применения в Евразийском экономическом союзе специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, вопрос о базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.

По итогам заседания одобрены ряд решений Совета ЕЭК, в том числе по установлению и изменению действий ставок ввозных таможенных пошлин в отношении фторида алюминия и плавикового шпата, переносе сроков даты вступления в силу техрегламента "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств" на один год и другие документы.

Очередное заседание, в связи с насыщенностью повестки дня, предварительно намечено на 8 февраля 2021 года.