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Бизнес-сообщества КР просят сохранить ряд госорганов в правительстве

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Обращение бизнес-сообщества Кыргызстана в связи с предстоящим утверждением новой структуры и состава Правительства КР:

"Крупнейшие бизнес-ассоциации страны, представляющие более 80 процентов налогоплательщиков Кыргызстана, выражают серьезную обеспокоенность в связи с обсуждаемой в средствах массовой информации новой структурой правительства республики.

В предлагаемой структуре правительства экономический блок фактически теряет свою самостоятельность, что может сказаться на последовательности экономической политики и работоспособности правительства в целом, привести к дальнейшему обострению экономического кризиса.

Кроме того, предусматривается усиление силового блока и объединение несвойственных для этого министерства функций в МВД, что может создать риски дополнительного давления на бизнес и население в целом.

Такие важные для развития страны направления, как охрана окружающей среды, регулирование финансового рынка, цифровизация, стимулирование инноваций, управление государственным имуществом, водное хозяйство, развитие минерально-сырьевой базы и многие другие, теряют свою самостоятельность в предлагаемой новой структуре правительства, что, несомненно, скажется на развитии этих сфер жизнедеятельности страны.

Упразднение самостоятельного статуса государственных служб, агентств и фондов может привести к еще большей задержке в принятии решений, увеличению бюрократии и замедлению экономических реформ.

Такие серьезные структурные реформы необходимо проводить по итогам тщательного функционального анализа и общественного обсуждения, поэтому, в целях минимизации рисков снижения работоспособности правительства, предлагается продолжить работу в рамках его прежней структуры до проведения полноценного изучения и обсуждения, избрания нового состава Жогорку Кенеша.

Должности вице-премьер-министров необходимы.

Ниже приводим более детальные комментарии по ключевым министерствам и ведомствам, которым необходимо сохранить самостоятельный статус.

1. Министерство экономики должно однозначно оставаться самостоятельным органом. В настоящее время это министерство разрабатывает политику по 9 ключевым направлениям (инвестиционная, торговая, налоговая, таможенная политика, СЭЗ, предпринимательство и др.), является лидером среди министерств по количеству разработанных нормативных актов и документообороту. Проводит основную работу по продвижению интересов Кыргызстана в ЕАЭС, ВТО, которую вряд ли сможет нести на себе любой другой госорган. Самое главное, это министерство – первый пункт для обращений и отстаивания интересов предпринимателей, это может подтвердить любой активный представитель бизнес-сообщества.

У Министерства финансов совершенно другие задачи – упор на пополнение бюджета, выполнение обязательств государства по долгам, заработным платам и пенсиям. Присоединение экономических функций к Минфину может привести к дальнейшему одностороннему принятию решений в пользу пополнения бюджета, без учета интересов устойчивости экономики страны и инвестиционной привлекательности. Кроме того, Министерству финансов будет физически сложно справляться с нагрузкой по стольким направлениям.

2. Финансовая полиция (Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР). На концепции выделения этого органа в отдельный госорган построены Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Смысл заключается в том, что для обеспечения экономической безопасности, защиты предпринимателей, расследования сложных по составу экономических преступлений необходимы специальные знания и навыки. Преобразование этого органа в структурное подразделение МВД может привести к увеличению давления на бизнес, снижению качества ведения следствия и другим нежелательным последствиям.

3. Госфиннадзор (Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР), уполномоченный орган в сфере недропользования, Кыргызпатент, Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР, Министерство труда и социального развития, Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства – всем этим госорганам также необходимо сохранить самостоятельный статус ввиду специфики их деятельности.

Международный деловой совет

Бизнес-ассоциация JIA

Американская торговая палата в КР

Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)

Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг

Ассоциация "Юристы Кыргызстана"

Ассоциация малых ГЭС

Ассоциация плодоовощных предприятий

Ассоциация аудиторов Кыргызстана

Союз банков Кыргызстана

ААК "Жер азыгы"


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URL: https://www.vb.kg/396885
Теги:
бизнес, правительство, Кыргызстан
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