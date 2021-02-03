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"То, что ГАООСЛХ поделят между двумя министерствами - в корне неверный шаг"

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- Виктория Гунгер
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То, что ГАООСЛХ расформируют и поделят между двумя министерствами - в корне неверный шаг. Лесхозы отдают Минсельхозу, экологию МЧС. Такое мнение высказал юрист Арстан Кадыров.

По его словам, никогда минсельхоз не будет относиться к лесу бережно, а для МЧС экология это вторично.

- И это делается на фоне глобальных экологических проблем в Кыргызстане! Все страны мира сейчас активно повышают статус природоохранных государственных организаций. Иногда я думаю что эти реформаторы думают не головой, - отметил Арстан Кадыров.

Напомним, в рамках реформы правительства КР предложено сократить или объединить ряд госструктур.


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URL: https://www.vb.kg/396897
Теги:
Гослесхоз, правительство, туризм, экология, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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Комментарии
Болотбек
03.02.2021, 11:39

В богатом Казахстане МЧС вообще нет,а есть структура по ЧС в составе МВД. Опять пятью пять 25.

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