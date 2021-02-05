Евразийский банк развития разработает стратегию для Кыргызстана

Евразийский банк развития готовит новую стратегии и планы по удвоению проектного портфеля для стран-участниц – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана. Об этом сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов в ходе состоявшейся 3 февраля встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В перспективном периоде мы сконцентрированы на разработке новой пятилетней стратегии банка. Также будут разработаны страновые стратегии для каждой из стран-участниц. Мы предполагаем основным фокусом работы сделать усиление роли Евразийского банка развития как основного механизма интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и повышение экспортного потенциала государств ЕАБР"- проинформировал Подгузов.

"В рамках реализации данной модели, - продолжил он, - мы планируем сконцентрироваться на выращивании и организации так называемых сквозных интеграционных проектов. Считаю, что такая модель позволит перейти в режим глобального сотрудничества Евразийского банка развития с национальными и международными кредитными учреждениями. Рассчитываю, что по результатам реализации стратегии мы удвоим размер проектного портфеля банка и доведем его до уровня 10 миллиардов долларов".

Как пояснил Подгузов, "сквозной" инвестиционный проект - это проект, реализация которого осуществляется в интересах нескольких государств-членов ЕАБР. В качестве приоритетов - транспорт и логистика, продовольствие и сельское хозяйство, энергетика, промышленная кооперация, общее расчетное пространство и цифровые платформы.

Николай Подгузов также сообщил об активной работе Фонда цифровых инициатив ЕАБР. По его словам, была проинвентаризирована цифровая повестка по реализации текущих и перспективных цифровых проектов на территории стран-партнеров, определен реестр наиболее важных проектов, где банк примет самое активное участие. Это - проекты по цифровому госуправлению под ключ, где в том числе предполагается оцифровка наиболее значимых государственных услуг, по цифровой дистанционной медицине, по международному факторингу, который обеспечит расчеты между странами ЕАБР за поставку товаров и услуг с отсрочкой платежа, цифровая платформа по международному налогообложению и праву.

"Уверен, что по всем этим проектам уже в этом году мы добьемся существенного прогресса", - подчеркнул председатель правления ЕАБР. И отметил, что, кроме того, "была проведена серьезная работа по сглаживанию негативных последствий распространения пандемии COVID-19".

"Мы продлили льготные условия кредитования для ряда действующих заемщиков банка, обеспечили непрерывность инвестиционных процессов по ряду знаковых проектов стран-участниц, а также осуществили поддержку ряда субъектов предпринимательства в среднем и малом бизнесе в наиболее пострадавших отраслях. Кроме того, по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, где банк является управляющим, были разработаны и одобрены несколько программ бюджетной и грантовой поддержки для таких стран, как Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, общим объемом свыше 650 миллионов долларов", - рассказал Николай Подгузов.

Он выразил уверенность, что реализация и этих проектов позволит добиться серьезных мультипликативных эффектов для национальных экономик стран ЕАБР, повысить благосостояние их граждан. И высказал надежду на поддержку акционеров в реализации данной стратегии.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил важность работы, которую ведет ЕАБР.

"Наша встреча проходит в преддверии первого в этом году Межправсовета Евразийского экономического союза. Как раз мы все туда отправляемся. Союз работает достаточно активно. Все заявленные четыре основные свободы - движение товаров, услуг, рабочей силы и капиталов - реализуются, в том числе с участием Евразийского банка развития, которому уже скоро исполнится 15 лет", - сказал глава российского правительства.

"Очень важно, - заявил он, - что вы занимаетесь большим количеством проектов, инфраструктурных, логистических, энергетических, и работаете, как и гласит ваша миссия, в целях того, чтобы экономика каждой из стран, входящих в Союз, развивалась более активно, как и сам Союз".

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Основную долю в его портфеле занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.