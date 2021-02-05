В Москве презентовали экспортные возможности Кыргызстана

"EXPO 2021 Кыргызстан-Россия "Вместе к успеху" – мероприятие под таким названием прошло в Москве. Участие в нем приняли представители деловых кругов обеих стран.

Как отметили в посольстве КР в РФ, которое оказало содействие проведению этой встречи, она была организована по инициативе почетного президента Международной ассоциации предпринимателей, руководителя общественной организации "Айкол" Кубанычбека Осмонбекова. И собрала представителей бизнес-сообществ Кыргызстана и России, российских ведомств, Российско-Кыргызского Делового совета, Федерации мигрантов РФ, кыргызских диаспоральных сообществ, представительства Госслужбы миграции КР в РФ.

В ходе мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, в числе которых – развитие кыргызско-российского торгово-экономического сотрудничества, налаживание прямых связей между предпринимателями обеих стран, повышения их деловой активности, содействие продвижению продукции Кыргызстана на российские рынки. Свои предложения по этому поводу смогли высказать не только официальные лица, но предприниматели-кыргызстанцы, имеющие свой бизнес на крупных московских рынках, представители российских торговых сетей и другие.

Речь шла и об адаптации продукции кыргызских экспортеров к требованиям, предъявляемым российским законодательством, нормами Евразийского экономического союза, о возможности открытия сети магазинов "made in Kyrgyzstan", об организации логистических цепочек, устранении барьеров, препятствующих наращиванию торгового оборота между Кыргызстаном и Россией, государствами ЕАЭС, о других актуальных задачах.

В завершение прошла церемония вручения ежегодной премии "Деловая Аудитория". Ее вот уже в течение ряда лет удостаиваются граждане обеих стран за активный вклад в деловую, культурную, предпринимательскую и социальную жизнь кыргызстанцев в России.

Стоит отметить, что в последние годы представителями Кыргызстана в Москве и других регионах РФ инициировался уже целый ряд форумов, конференций, круглых столов с аналогичной повесткой дня, лейтмотивом которой было укрепление двусторонних отношений в различных сферах. Организаторами этих мероприятий выступали посольство КР в РФ, Международная ассоциация предпринимателей, крупные диаспоральные объединения, такие, как "Общероссийский Кыргызский конгресс", "Кыргыз Биримдиги", Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области и другие. И даже минувший коронавирусный год не стал исключением. До начала пандемии по инициативе посольства прошло несколько подобных мероприятий, участниками которых стали государственные и общественные деятели, эксперты, дипломаты Кыргызстана, России и других стран.