Успей загадать желание! Гороскоп с 8 по 14 февраля

Важным событием этой недели станет наступление года Белого Металлического Быка. В свои права он вступит в ночь с 11 на 12 февраля. В Бишкеке он наступит в 1 час 5 минут. Поскольку Меркурий движется ретроградно, то в это время важно загадывать желания, которые давно не исполнялись. Это поможет их осуществить в 2021 году.

Овен. Появится возможность решить финансовые вопросы, разобраться с долгами и получить давно ожидаемые деньги, но в этом случае нужно напомнить о себе. Флиртовать на работе себе дороже. Возникший служебный роман станет причиной ревности, трат и сведения счетов. Деловые проекты, зашедшие в тупик, получат развитие, и на пользу пойдут тренинги, а также советы давних коллег. Полученная информация остановит от ошибочных действий и направит на верный путь.

Телец. Проявлять амбиции ни к чему. Резкость в общении с руководством и влиятельными людьми отдалит от решения важных вопросов. Деликатность позволит получить заветное решение, что пойдет на пользу карьере и финансовому положению. Полезными советами поделятся сослуживцы и знакомые, что поможет найти путь к заветной цели. Появятся свежие идеи, благодаря чему начнут продвигаться дела. Сбросив с плеч груз забот, вы сумеете устроить досуг и получить удовольствие от общения.

Близнецы. Разобраться в себе помогут друзья и коллеги. В разговоре с ними вы сумеете привести мысли в порядок и понять, что действительно происходит вокруг вас, отделив факты от домыслов и слухов. Разговор с начальством или влиятельными людьми прояснит ситуацию, что укрепит профессиональное положение. Избавившись от тревог, вы поймете, как действовать дальше, осознанно выбирая дальнейшее обучение, планируя дальние поездки. Удастся поправить здоровье.

Рак. Взяв паузу в общении с деловыми партнерами и знакомыми, вы избавитесь от эмоционального давления и в тишине разберетесь с собственными планами и желаниями, что сохранит приличную сумму денег, которую вы готовы были потратить на инвестирование совместных дел или покупок. Услышав свой внутренний голос, вы благополучно распорядитесь деньгами, не только сохранив сбережения, но и получив незапланированные доходы. Общение с людьми издалека и участие в обучающих вебинарах пойдут на пользу.

Лев. Оставив попытку что–либо доказать деловым партнерам и домочадцам, вы сможете вырваться из круговерти напряженных споров. Представится случай переговорить с людьми, от которых зависит получение денег, что позволит увеличить доходы, получить задержанные деньги либо утрясти вопросы с долгами. Предложения коллег и друзей отвлекут от сведения счетов, оживив дела и досуг. Удастся реализовать давно задуманные планы.

Дева. Проявите бдительность во время поездок и на работе. Риск происшествий еще сохранятся. Многие деловые вопросы можно решить удаленно, не рискуя своим здоровьем и нервами, а друзей и родственников можно пригласить в гости либо пообщаться с ними через видеосвязь. Попытайтесь переговорить с руководством. Общение положительно отразится на вашей карьере, а если вы в поисках работы, не обязательно покидать родные места, можно будет найти работу через влиятельных знакомых.

Весы. Случайные знакомства могут создать проблемы в личных отношениях и с финансами. Соблазн сыграет роковую роль, подталкивая к неоправданному риску. На вечеринках и публичных мероприятиях будьте бдительны. Повышен риск краж. Как бы ни была скучна работа, не бросайте ее. Она сохранит доходы и стабильность. Уделите время общению с людьми издалека и получению новых знаний. Расширение кругозора поможет в скором времени начать выгодное сотрудничество и отправиться в поездки.

Скорпион. Возведение баррикад в семейных отношениях отдалит от примирения и гармонии в доме. Простите просчеты и ошибки домочадцев, не комментируя их поступки. Наступит время, когда они сами будут готовы к диалогу, признавшись в заблуждениях. Досуг и развлечения помогут пережить смутные времена в отношениях, а потому организуйте для близких людей выезд на природу или вечеринку. Ваши финансовые решения также окажутся удачными.

Стрелец. Водоворот суеты сохранится, и ваша главная задача не попасть в его эпицентр. Поездки, общение могут отнимать больше времени, чем обычно. Критические комментарии в соцсетях будут нервировать не меньше, чем пробки на дорогах, что отразится и на самочувствии. Сосредоточьте внимание на важных деловых и дружеских встречах, не обращая внимания на шквал всевозможных сообщений. Вырвавшись из суеты, вы сможете уделить время домочадцам и своему здоровью.

Козерог. Решив, что вам не хватает яркости жизни, вы отважитесь на рискованные сделки, покупки и дорогие развлечения, но миг удовольствия окажется краток, а проблемы с деньгами и отношениями останутся надолго. Выбрав активный отдых на природе вместо модных увеселительных заведений, вы не только ярко проведете время, но и восстановите общение с близкими людьми. Пополнить казну удастся благодаря дополнительной работе, а не инвестиционным рискованным сделкам.

Водолей. Примените свое красноречие на работе, отстаивая идеи и проекты, а не в спорах с домочадцами. Оригинальный ход ваших мыслей приведет к успеху в делах и учебе, что не только повысит самооценку, но и доходы. Дополнительные финансовые поступления позволят совершить давно задуманные покупки. В походы по торговым центрам возьмите с собой домочадцев. Вы сумеете восстановить мир в доме, а совместно сделанные покупки окажутся более удачными.

Рыбы. Можно и дальше пребывать в тревогах, вспоминая недавние неудачи и неприятные разговоры, а можно сменить обстановку. Поделившись своими мыслями с друзьями, вы получите положительный отклик, что поднимет настроение. Домашние дела, которых накопилось немало, также помогут отвлечься от грустных размышлений. Преобразив обстановку в доме, позвольте себе отдых, косметологические и профилактические процедуры. Занявшись собой, вы восстановите здоровье.

Астролог Андрей Рязанцев