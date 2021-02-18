Мигранты из Кыргызстана в России стали участниками анонимных опросов

Новый проект, который заключается в проведении анонимных социологических опросов среди иностранных граждан, запустили Федерация мигрантов России (ФМР) и МГУ имени М.Ломоносова. Участниками опросов, организуемых по всей стране, становятся приезжие из различных государств, включая Кыргызстан.

Такие опросы, как рассказали в ФМР, организуются в рамках социологического исследования по вопросам адаптации трудовых мигрантов в современной России. С приезжими беседуют волонтеры ФМР совместно с сотрудниками Высшей школы современных социальных наук МГУ.

Анкета разработана на пяти листах. В нее включены самые разные вопросы - где работает, чем занимается человек, какая у него зарплата, с какими проблемами сталкивается, что устраивает или не устраивает его при нынешнем положении дел и так далее. Данные этих опросов, с результатами которых затем будут ознакомлены заинтересованные госструктуры, призваны, как заявлено, помочь адаптации мигрантов к российскому обществу, интеграции в него.

По словам Вадима Коженова, главы Федерации мигрантов России, в реализации проекта задействованы все ее филиалы в российский регионах. Коженов призвал самих опрашиваемых не бояться отвечать на вопросы, не уклоняться от таких бесед, поскольку все опросы – анонимные, а у сотрудников ФМР есть удостоверения, подтверждающие их принадлежность к данной организации.

Одним из активных партнеров ФМР сегодня является Координационный совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Эта общественная организация, по словам ее руководителя Раимкула Аттокурова, уже взаимодействовала в с федерацией в рамках ее проектов. В частности, помогала в минувшем году, на пике пандемии, в доставке продуктовых наборов особо нуждающимся мигрантам, их семьям. В КС призывают соотечественников участвовать и в нынешнем проекте, который задуман во благо самих же приезжих.