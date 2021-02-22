Погода
$ 84.46 - 84.68
€ 101.95 - 102.77

Найдется выход из замкнутого круга. Гороскоп с 22 по 28 февраля

193  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Овен. Финансовые вопросы начнут постепенно решаться, а благодаря поддержке преданных вам людей увеличатся доходы. Ожидать исполнения обещанного некоторыми знакомыми бесполезно, а потому беритесь за те дела, которые сейчас могут пополнить казну. Общение с друзьями и коллегами обозначит пробелы в ваших знаниях, но вы сможете их восполнить, что пригодится и в учебе, и в работе. Поездки, в надобности которых вы сомневаетесь, окажутся не только интересными, но и полезными.

Телец. Праздник пройдет увлекательно благодаря плану друзей или родственников, вам лишь останется поддержать их выбор, а также улучшить его собственными идеями. Праздничная встряска изменит настроение, что позволит найти нужный подход к руководству, дабы загладить проблемы в общении и достичь прогресса в решении важных для вас вопросов. Есть шанс продвинуться по карьерной лестнице, получить подпись под важными документами и поправить финансовое положение.

Близнецы. Прозвучавшие слова в ваш адрес не только поднимут настроение, но и помогут справиться с тревогами. Положительная оценка вашей работы укрепит позиции в карьере, что отразится и на доходах, и на здоровье, улучшив самочувствие. Проявите инициативу в поздравлениях. Это позволит вам восстановить дружеские и деловые отношения. Поздравления станут прекрасным началом диалога, ведущего к новым проектам и поездкам.

Рак. Вы сумеете выбраться из плена соблазнов и давления сослуживцев, предотвратив дальнейшее опустошение казны. Продумав стратегию в спокойной для вас обстановке, вы примете решение, которое кардинальным образом улучшит финансовое положение. Следует заняться решением вопросов, требующих участия нотариусов и юристов. Неожиданная встреча друзей или общение с ними удаленно даст толчок реализации планов. Станут возможными отложенные поездки и учеба за рубежом.

Лев. Неожиданные перемены на работе помогут уйти от набивших оскомину споров и конфликтов. Возникшие возможности дадут шанс занять новую должность, увеличить доходы либо преуспеть в собственном бизнесе благодаря полученным документам. В вашем окружении появятся новые люди, с которыми вы реализуете давние планы. Праздник станет хорошим поводом для восстановления мира в доме и возрождения былой дружбы.

Дева. Преграды, мешающие работе, будут преодолены, а полученные новости издалека подскажут путь для реализации планов, связанных с поездками. Отказавшись от намерений, которые никак не удавалось осуществить, вы освободите себя от навязчивых мыслей и планов. Улучшится самочувствие и появятся силы для новых свершений. Приятные сюрпризы оживят праздник, вам лишь остается следовать за близкими людьми, которые и станут главными организаторами мероприятия.

Весы. Долгожданного чуда не случится, и легкие деньги пролетят мимо вашего кошелька. Перестав уповать на чудо, вы озадачитесь поиском реальных доходов и отыщете работу со стабильным доходом. Перемены в собственном бизнесе также пойдут на пользу. Дела не станут помехой праздничному общению и вечеринкам. Помимо яркого поздравления от любимого человека, вы получите немало поздравлений от друзей и знакомых из–за рубежа, что даст повод для обсуждения, а затем и реализации совместных планов.

Скорпион. Продолжение споров может надолго заморозить и личную жизнь, и развитие делового сотрудничества. Остановите обмен критическими выпадами, переключив внимание на развитие своего дела, покупки и поиск дополнительных источников доходов. Сменив тему общения, вы сумеете предотвратить дальнейшее охлаждение в отношениях, а поездки и праздничная вечеринка не оставят и следа от былых разногласий. Общение с новыми знакомыми положит начало сотрудничеству.

Стрелец. Тупик в работе, постоянно срывающиеся поездки или встречи могут надолго испортить настроение и самочувствие. Отказавшись от очередных попыток осуществить давние намерения, вы обнаружите много интересных возможностей и для карьерной реализации, и дружеского общения. Заметные успехи в делах поднимут настроение, что улучшит климат в семейных отношениях. Общение с домочадцами перестанет нервировать, а доверительный разговор позволит решить накопившиеся проблемы.

Козерог. Найдется выход из замкнутого круга просчетов и финансовых неурядиц. Появится работа, которая станет надежным источником доходов, правда, их уровень может оказаться ниже ожидаемого, но все же синица в руках лучше, чем ничего. Неожиданные идеи в корне поменяют сценарий праздничного дня, добавив романтики и увлекательных приключений. Перемены в кругу дружеского и делового общения также пойдут на пользу.

Водолей. Домочадцы вряд ли пойдут навстречу и останутся при своем мнении. Ваши идеи придутся кстати на работе. Творческий полет ваших мыслей оценят, что незамедлительно скажется на доходах. Незапланированные доходы порадуют домочадцев, и лед в ваших отношениях начнет таять. Случайно оказавшись у торговых центров, заходите. Вы сделаете удачные покупки, поскольку обнаружите то, что искали, и по хорошей цене. Праздник лучше провести вместе с дорогими сердцу людьми в кафе или загородном отеле.

Рыбы. Удастся вырваться из плена сомнений и тревог, устроив непродолжительную поездку и встречи. Поступая по–своему, вы удачно организуете и праздник, и деловые встречи. Благодаря смене обстановки улучшится самочувствие. Появятся силы для домашних дел. Вы благополучно справитесь с намеченными делами. Решив что–то изменить в доме, беритесь за ремонт и перестановку. А если решили переехать, дабы улучшить жилищные условия, переходите к поиску подходящих вариантов.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397644
Теги:
астрология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  