Найдется выход из замкнутого круга. Гороскоп с 22 по 28 февраля

Овен. Финансовые вопросы начнут постепенно решаться, а благодаря поддержке преданных вам людей увеличатся доходы. Ожидать исполнения обещанного некоторыми знакомыми бесполезно, а потому беритесь за те дела, которые сейчас могут пополнить казну. Общение с друзьями и коллегами обозначит пробелы в ваших знаниях, но вы сможете их восполнить, что пригодится и в учебе, и в работе. Поездки, в надобности которых вы сомневаетесь, окажутся не только интересными, но и полезными.

Телец. Праздник пройдет увлекательно благодаря плану друзей или родственников, вам лишь останется поддержать их выбор, а также улучшить его собственными идеями. Праздничная встряска изменит настроение, что позволит найти нужный подход к руководству, дабы загладить проблемы в общении и достичь прогресса в решении важных для вас вопросов. Есть шанс продвинуться по карьерной лестнице, получить подпись под важными документами и поправить финансовое положение.

Близнецы. Прозвучавшие слова в ваш адрес не только поднимут настроение, но и помогут справиться с тревогами. Положительная оценка вашей работы укрепит позиции в карьере, что отразится и на доходах, и на здоровье, улучшив самочувствие. Проявите инициативу в поздравлениях. Это позволит вам восстановить дружеские и деловые отношения. Поздравления станут прекрасным началом диалога, ведущего к новым проектам и поездкам.

Рак. Вы сумеете выбраться из плена соблазнов и давления сослуживцев, предотвратив дальнейшее опустошение казны. Продумав стратегию в спокойной для вас обстановке, вы примете решение, которое кардинальным образом улучшит финансовое положение. Следует заняться решением вопросов, требующих участия нотариусов и юристов. Неожиданная встреча друзей или общение с ними удаленно даст толчок реализации планов. Станут возможными отложенные поездки и учеба за рубежом.

Лев. Неожиданные перемены на работе помогут уйти от набивших оскомину споров и конфликтов. Возникшие возможности дадут шанс занять новую должность, увеличить доходы либо преуспеть в собственном бизнесе благодаря полученным документам. В вашем окружении появятся новые люди, с которыми вы реализуете давние планы. Праздник станет хорошим поводом для восстановления мира в доме и возрождения былой дружбы.

Дева. Преграды, мешающие работе, будут преодолены, а полученные новости издалека подскажут путь для реализации планов, связанных с поездками. Отказавшись от намерений, которые никак не удавалось осуществить, вы освободите себя от навязчивых мыслей и планов. Улучшится самочувствие и появятся силы для новых свершений. Приятные сюрпризы оживят праздник, вам лишь остается следовать за близкими людьми, которые и станут главными организаторами мероприятия.

Весы. Долгожданного чуда не случится, и легкие деньги пролетят мимо вашего кошелька. Перестав уповать на чудо, вы озадачитесь поиском реальных доходов и отыщете работу со стабильным доходом. Перемены в собственном бизнесе также пойдут на пользу. Дела не станут помехой праздничному общению и вечеринкам. Помимо яркого поздравления от любимого человека, вы получите немало поздравлений от друзей и знакомых из–за рубежа, что даст повод для обсуждения, а затем и реализации совместных планов.

Скорпион. Продолжение споров может надолго заморозить и личную жизнь, и развитие делового сотрудничества. Остановите обмен критическими выпадами, переключив внимание на развитие своего дела, покупки и поиск дополнительных источников доходов. Сменив тему общения, вы сумеете предотвратить дальнейшее охлаждение в отношениях, а поездки и праздничная вечеринка не оставят и следа от былых разногласий. Общение с новыми знакомыми положит начало сотрудничеству.

Стрелец. Тупик в работе, постоянно срывающиеся поездки или встречи могут надолго испортить настроение и самочувствие. Отказавшись от очередных попыток осуществить давние намерения, вы обнаружите много интересных возможностей и для карьерной реализации, и дружеского общения. Заметные успехи в делах поднимут настроение, что улучшит климат в семейных отношениях. Общение с домочадцами перестанет нервировать, а доверительный разговор позволит решить накопившиеся проблемы.

Козерог. Найдется выход из замкнутого круга просчетов и финансовых неурядиц. Появится работа, которая станет надежным источником доходов, правда, их уровень может оказаться ниже ожидаемого, но все же синица в руках лучше, чем ничего. Неожиданные идеи в корне поменяют сценарий праздничного дня, добавив романтики и увлекательных приключений. Перемены в кругу дружеского и делового общения также пойдут на пользу.

Водолей. Домочадцы вряд ли пойдут навстречу и останутся при своем мнении. Ваши идеи придутся кстати на работе. Творческий полет ваших мыслей оценят, что незамедлительно скажется на доходах. Незапланированные доходы порадуют домочадцев, и лед в ваших отношениях начнет таять. Случайно оказавшись у торговых центров, заходите. Вы сделаете удачные покупки, поскольку обнаружите то, что искали, и по хорошей цене. Праздник лучше провести вместе с дорогими сердцу людьми в кафе или загородном отеле.

Рыбы. Удастся вырваться из плена сомнений и тревог, устроив непродолжительную поездку и встречи. Поступая по–своему, вы удачно организуете и праздник, и деловые встречи. Благодаря смене обстановки улучшится самочувствие. Появятся силы для домашних дел. Вы благополучно справитесь с намеченными делами. Решив что–то изменить в доме, беритесь за ремонт и перестановку. А если решили переехать, дабы улучшить жилищные условия, переходите к поиску подходящих вариантов.

Астролог Андрей Рязанцев