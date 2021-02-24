Президент Садыр Жапаров прибыл в Москву (фото)

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом прибыл в г. Москва, Российская Федерация.

В ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также запланированы двусторонние встречи Главы государства с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Вместе с этим ожидается встреча с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.