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Президент Садыр Жапаров прибыл в Москву (фото)

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом прибыл в г. Москва, Российская Федерация.

В ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Также запланированы двусторонние встречи Главы государства с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

Вместе с этим ожидается встреча с бизнес-сообществом России, а также с соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.


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URL: https://www.vb.kg/397712
Теги:
визит, Москва, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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