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"В Кыргызстане дети с задержками развития надеются на новую власть"

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- Бакыт Басарбек
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Основатель и руководитель одного из столичных Центров развития и психологического консультирования, специализирующегося на помощи детям с задержками развития, Артур Джумабаев никак не может достучаться до властей, чтобы государство, наконец, начало помогать таким детям. По его словам, государство поступает крайне нелогично.

- В тех же США поступают очень даже прагматично. Страна вкладывается в этих детей, чтобы они стали полноценными гражданами и соответственно смогли бы потом работать и платить налоги. У нас же государство упускает таких детей, делая из них иждивенцев, - сказал он.

Сегодняшний гость редакции Артур Джумабаев на протяжении 7 лет работает с детьми с особенностями развития: с синдромом Дауна, аутизмом, дислексией, умственной отсталостью и любыми формами задержек. При этом в его Центре успешно внедрили американскую методику "АВА терапия".

- Несколько лет назад американцы были в Кыргызстане, и мы как волонтеры помогали им. В то время меня поразило, как их методика "АВА терапия" вытаскивает детей из закрытого состояния, как вытаскивает из них звуки, слова, социальное поведение. Дети в основном замкнутые и соответственно они не знают, как коммуницировать. Меня это настолько зацепило, что я решил, что посвящу свою жизнь именно этой деятельности. 7 лет назад мы начали работать, используя здесь американскую методику. Нас даже по этому поводу приглашали в Казахстан, так как мы далеко ушли по этой методике. Они даже начали переманивать наших специалистов. То есть настолько успешно нам удалось внедрить здесь эту методику. В этой связи у нас слава богу все в порядке, работаем самостоятельно. Да, у меня частная структура, но практически, я занимаюсь социальным предпринимательством. На этом деньги особо не заработаешь, и такая цель в общем-то не стоит. Но сегодня я хотел бы рассказать о том, что ко мне каждый день обращаются родители, которые не могут пристроить своих детей в подобные центры. Дело в том, что у меня ограниченное количество детей, а помочь хочется. Иногда семьи такие приходят, у которых могут быть по двое детей с задержкой развития. Иногда это матери-одиночки. То есть они финансово не могут элементарно осилить своих деток. Государство никакой поддержки им не оказывает. Это я со стопроцентной уверенностью заявляю, - отметил Джумабаев.

По этой причине он два раза обращался в мэрию Бишкека, где разговаривал с вице-мэром по социальным вопросам.

- При этом я не просил у них ничего, а просто предлагал создать государственно-частное партнерство. Вот у меня есть частная структура, специалисты и методика, у вас есть определенная инфраструктура: помещения, к примеру. У меня к этому времени был даже спонсор, готовый сделать ремонт, установить оборудование. В общем, два раза я делал презентацию, но в ответ не последовало никакой реакции. Потом был просто полнейший игнор, я звонил и писал, но ответа не было. Так как власть поменялась, то я вновь записался на прием в мэрию, где намерен вновь презентовать свою идею. Все это я буду делать только потому, что мне жалко тех родителей, у которых нет средств получить помощь. Практически каждый день мне звонят по несколько родителей с просьбой о помощи, но мест у меня нет. И куда этих родителей направить, которые приходят и плачут, ума не приложу. Мне искренне жаль их и хочется им помочь. Да есть еще по городу подобные центры, но везде все переполнено. Везде очереди, а время идет, дети теряют драгоценное время и им нужно как-то развиваться. Поэтому я и хочу предложить мэрии возможность рассмотреть наш вариант государственно-частного центра, где мы могли бы предоставлять подобные услуги, - предложил Артур Джумабаев.

Как оказалось, помощи просят не только из Бишкека, но и из регионов.

- В прошлом году мне звонили из Ново-Покровки, там у церкви на попечении есть дети с задержками развития. Они также просили помощи, но я им сказал, что мы физически не сможем помочь. Одна поездка ничего не даст, нужно чтобы там кто-то был на постоянной основе. Из Нарына приезжала инициативная группа родителей, которые также просили, чтобы мы им предоставили помощь. Я и им сказал, что в идеале нужно создавать подобный центр и у них. В общем, таких центров нужно создавать не только в Бишкеке, но и во всех регионах. И чтобы все они были под патронажем государства. Тем более только сейчас детские невропатологи стали направлять детей с задержками развития в такие заведения, а до этого все время выписывали только медикаментозное лечение. Хотя ни одна таблетка не поможет человеку обрести речь, особенно, с диагнозом аутизм. Это нужно заниматься с ребенком, формировать в мозгу вот эти нейронные связи, которые помогут ему социализироваться. То есть основная проблема у нас – это спрос на такие услуги в разы превышает предложение. У меня большая надежда на новую власть, которая взяла курс на развитие. Поэтому я буду пытаться достучаться до властей. При этом, я повторяю, никто и не просит у государства денег. Просто дайте определенную инфраструктуру, дайте хотя бы родителям в аренду помещение. Пусть они вносят определенную оплату и потом дополнительно можно будет привлечь меценатов, к примеру, за налоговые льготы. То есть вариантов масса, главное, желание помочь.

А насколько такие дети, пройдя вашу методику, смогут стать полноценными членами общества?

- В этой методике есть определенные инструменты. Чем раньше к нам приходит ребенок, тем лучше. Конечно, есть множество факторов, к примеру, это зависит от того, насколько сами родители будут вовлечены в этот процесс обучения. Если ребенку 5-6 лет, то уже сложнее вытаскивать его из такого состояния, независимо от диагноза. Так как у ребенка уже укоренились определенные стереотипы поведения. Раньше мы брали детей с 3 лет, то сейчас уже и 1,5-годичных берем.

Джумабаева приглашали в Казахстан, чтобы он помог открыть центр развития и его удивило, что в соседней стране государство помогает детям с задержками развития.

- Ребенок если идет в частный центр развития, то в Казахстане оказывается финансовая поддержка. Более того, у них там если семья не может себе позволить детский сад, то государство и здесь помогает. У них прям на законодательном уровне есть практика меценатства, когда частные компании помогают таким семьям. В нашей стране, к сожалению, пока такого нет, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/397761
Теги:
дети, президент, Кыргызстан, Помощь, власть
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