Будущему педагогу нужно знать особенности детской психологии

Нельзя не согласиться с утверждением, что профессия педагог - очень ответственная. Сегодня учителя и воспитатели должны уметь работать с разными детьми, и к каждому применять индивидуально-дифференцированный подход. Конечно, без психологических знаний невозможно добиться эффекта и результата в развитии ребенка, особенно, если педагог работает в школе и детском саду с применение идей инклюзивного образования. Межвузовская Лаборатория инклюзивного образования на базе Кыргызского Государственного Университета им. И. Арабаева, как один из векторов своей деятельности проводит развитие компетенций у студентов педагогического направления по детской и специальной психологии.

26 февраля между студенческими командами трех вузов Кыргызского Государственного университета им. И. Арабаева, Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына, Кыргызско-Турецкого университета "Манас" прошла викторина "Лучшие практики и занимательные вопросы детской психологии". Мероприятие прошло в рамках проекта Фонда Евразия Центральной Азии "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике" реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Профессор, заведующий Межвузовской лабораторией инклюзивного образования Тилекеев К.М. отметил в обращении к участникам: "Изучение педагогом детской психологии позволит лучше понимать особенности и процессы протекающие во время воспитания. Деятельность педагога, будто мозаика, где образ складывается из кусочков, который необходимо подобрать по цвету, форме, размеру. Педагог призван ценить своеобразие ребенка, наблюдать, выявлять и поддерживать основные линии его развития, а для этого он должен иметь знания по детской психологии. Мы решили провести викторину в интересном для студентов формате - вопросы по детской психологии прозвучат в виде видеозаписи озвученной детьми. Нужно прежде всего учиться понимать речь ребенка, читать его эмоции и жесты. Поэтому победят те студенты, которые лучше смогут понять вопрос из уст ребенка".

Игра была напряженной и очень интересной. Студенты смогли справиться почти со всеми заданиями, шли жаркие споры и нарастал азарт победы. Вопросы касались различных особенностей, как теоретического, так и практического характера. Простой на первый взгляд вопрос: "Почему детям нравятся страшные сказки" оказался не таким легким. Были вопросы и на сообразительность: "Можно ли изменить темперамент у ребенка", а также и на эрудицию, и на знание работ психологов из Кыргызстана. Победителем стала команда Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына, второе место за командой Кыргызско-Турецкого университета "Манас", третье место у команды "Инсайт" Кыргызского Государственного Университета им. И. Арабаева.

Как отметила преподаватель КНУ им. Ж. Баласагына Жуматаева Асылкуль: "В своей практической работе я часто сталкиваюсь с проявлением психоэмоциональных нарушений у детей - агрессия, тревожность, неуверенность. Эмоции, с одной стороны, являются "индикатором состояния ребенка", с другой - самым существенным образом влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя направленность внимания, особенности восприятия окружающего мира, логику суждений. Именно проблемы эмоционального характера являются в большинстве случаев поводом для обращения к психологу и причиной многих конфликтных ситуаций в детском саду. Однако, на мой взгляд, дети дошкольного возраста не могут в достаточной степени управлять своими чувствами и эмоциями. Очень важно, чтобы мы готовили студентов к психологической работе с ребенком. Современные дети и педагоги должны уметь находить общий язык. Многим практикующим педагогам, не хватает психологических знаний, в школах страны отсутствует ставка психолога, вся психологическая нагрузка и работа ложится полностью на педагога. Большое спасибо, что в лаборатории инклюзивного образования студентам можно получить знания по специальной психологии".

Студент команды от КГУ им. И. Арабаева Азрет Кызылжаров отметил: "Я первый раз участвую в такой викторине. Нам всем очень понравилось. Мы для себя сделали вывод, что нужно читать больше литературы по детской психологии. Важно понимать возможности мозга ребенка в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями. Это позволяет правильно оценить уровень развития выявить возможные пробелы развития личности, которые может потребуют дополнительной работы педагога. Большой спасибо Фонду "Сорос-Кыргызстан" за ценные призы. Книги, которые мы получили в награду, помогут узнать нам много нового".

Студенты команды КТУ "Манас" Рыскуль Исакунова и Марлен уулу Ислам сказали, что "Нам очень интересно и забавно, было слышать вопросы от детей, оказывается дети могут очень хорошо выступать и задавать вопросы. Знание детской психологии помогает избежать ошибок в воспитании и обучении. Многие синдромы у детей обусловлены именно семейной обстановкой. Педагог должен уметь повышать психологическую грамотность родителей. Спасибо, всем студентам КТУ "Манас" за активность нашей команды. Надеемся, что следующая победа будет за нами".

"Мы много готовились к сегодняшнему мероприятию. Очень хотели выйграть. Вопросы были нестандартные. Мы привыкли, что нам задают книжные вопросы. А здесь было как на тренинге, все активно, и после того как мы узнали ответы на некоторые вопросы мы многое переосмыслили по психологии детей. Классно было пообщаться со студентами из других вузов. Надеемся на дружбу и общение с ними в социальных сетях", - рассказала о своих впечатлениях Беляева Диана студентка 2 курса педагогического факультета КНУ им. Ж. Баласагына.

Ассистент проекта Фонда Евразия Центральной Азии "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике" реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" Виктория Проскурякова вручила участникам призы по итогам викторины. "Мы приглашаем студенческие команды на следующую викторину, которая пройдет в марте месяце по теме: "Развитие логического мышления и методики обучения математике детей в инклюзивном образовании". В жюри будут приглашены методисты- математики. Фонд Евразия Центральной Азии надеется, что данные мероприятия будут способствовать личностному и профессиональному росту студенческой молодежи в Кыргызстане".