Кыргызстанцы смогут "путешествовать без COVID-19"

Приложение "Путешествую без COVID-19", недавно разработанное Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, теперь может активно использоваться и кыргызстанцами. Об этом заявили в ЕАБР, подчеркнув: речь идет о новой версии данного ресурса, предусматривающего функцию семейного доступа к нему

Как пояснили в пресс-службе банка, обновленное приложение позволяет использовать одно устройство с установленной программой нескольким лицам, включая несовершеннолетних детей. Кроме того, в "Путешествую без COVID-19" доступен расширенный список лабораторий, где можно пройти ПЦР-тестирование. Также изменения внесены в режим проверяющего: сканер теперь включается в разделе "Профиль".

Благодаря этому приложению, пользователь может найти ближайшие лаборатории, где сдать анализ на COVID-19, получить результат теста на экране своего смартфона в виде QR-кода. Расширяется и география использования ресурса, 24 февраля к проекту присоединился Кыргызстан. На данный момент к платформе подключились две государственные лаборатории республики, проинформировали в ЕАБР.

"Мы приветствуем подключение наших уважаемых киргизских партнеров к разработанному ЕАБР цифровому приложению "Путешествую без COVID-19", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе недавней встречи в Москве с президентом КР Садыром Жапаровым. И подчеркнул, что это "простое и эффективное решение", которое позволяет держать под контролем вопросы, связанные с инфекцией, и давать гражданам возможность свободного перемещения между государствами.

В настоящее время, как отмечается, новым ресуром могут воспользоваться граждане Армении, Беларуси, России и Кыргызстана В целом же к сегодняшнему дню приложение установили более 85 000 пользователей, около 40 000 получили результаты в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" и воспользовались им в своих поездках.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал составляет 7 млрд долларов, основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с высоким интеграционным эффектом в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

Фонд цифровых инициатив ЕАБР был учрежден Советом Банка 30 июня 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств-партнеров, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе в рамках Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС.