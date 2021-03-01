"Садыру Жапарову придется демонстрировать, что он пришел к власти надолго"

Визит нового главы Киргизии в Россию прошел достаточно успешно. Думаю, что в Москве оценили деловитый и уважительный характер визита, но при этом с национальным колоритом. В целом, визит в Россию Садыра Жапарова ценен, как знакомство с высшей номенклатурой, топ-менеджментом госкорпораций, лоббистами, бизнес- и политической элитой. Дальше все зависит от того, будет ли восстановлена государственная власть в республике. Если КР останется клубком клановых интересов, то судьба очередного президента предсказуема. Такое мнение высказал российский политолог Семен Уралов.

Он отметил, что судить о результатах будут через 5 лет - минимум один цикл должен устоять режим, не скатившись в кумовство и "чимкирикство".

- Учитывая глубину кризиса государственности - восстановительные меры должны носить антикризисный характер. Перезапускать государство придется вручную. Ключевая проблема республики - отсутствие государственной власти в ряде жизненно важных отраслей. Так, государству необходимо стать главным игроком на финансовом рынке. Сейчас финансовая система захвачена спекулятивным капиталом. Собственных ресурсов для создания госбанка у Кыргызстана нет. Оптимальная возможность - создание союзного российско-кыргызского банка с государственным участием, - подчеркнул Семен Уралов.

Второй критический аспект - судебная и правоохранительная система. Без наведения элементарного порядка говорить о привлекательности республики для жизни и привлечении капитала будет сложно, считает российский политолог.

- Как только начнет регулироваться финансовый рынок, будут зачищены "прачечные" и заработает правоохранительная система - можно будет переходить к следующим этапам восстановления государственных функций. Главные проблемы Кыргызстана в ее непредсказуемости. В России готовы помогать, но нет гарантий что через год не появится новая центральная власть. Поэтому Садыру Жапарову придется демонстрировать, что он пришел к власти всерьез и надолго, - пояснил Семен Уралов.