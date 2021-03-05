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В ЕАБР определили пути снижения кредитных рисков для Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Специалисты Евразийского банка развития спрогнозировали возможности для устранения рисков по накоплению задолженности в странах ЕАЭС. Названо несколько каналов, которые могут устранить риск, связанный с накоплением задолженности и замедлением темпов экономического роста за счет укрепления политических институтов.

Специалисты считают, что, во-первых, эффективные институты могут обеспечить увеличение мультипликатора государственных расходов. В целом для стран с формирующейся рыночной экономикой и низкими показателями институционального развития средняя величина фискальных мультипликаторов (это - коэффициент, в котором изменение уровня доходов страны зависит от государственных расходов, используется для измерения таких расходов на последующий уровень ее дохода) составляет от 0,1 до 0,3, что ниже, чем в развитых странах, где он составляет в среднем 0,6.

Во-вторых, более развитые институты способствуют устойчивому и инклюзивному (создание благоприятных условий для повышения качества жизни и обеспечения равенства возможностей всех групп населения страны) экономическому росту, что, в свою очередь, приводит к более эффективному налоговому администрированию и снижению издержек. Высокие показатели институционального развития уменьшают также чувствительность стран к воздействию внешних и внутренних факторов неопределенности и повышают доверие инвесторов. А это, как подчеркнуто, может способствовать снижению обязательств стран по обслуживанию долга и в долгосрочной перспективе расширить их бюджетное пространство.

"Наши результаты подтверждают тот факт, что взаимосвязь между долгом и ростом ВВП значительно различается от страны к стране, а применение кластерного подхода позволяет лишь частично решить эту проблему. В то время как в развитых странах отношение долга к ВВП может быть высоким, не создавая при этом рисков для долговой устойчивости, в других странах могут наблюдаться проблемы в обслуживании долга даже при относительно низкой долговой нагрузке. В странах, имеющих доступ к финансовым рынкам, устойчивость долговых позиций в значительной степени зависит от динамики процентной ставки (останется ли она на низком уровне или повысится), что отражает изменения настроений участников рынка", - заявляют экономисты ЕАБР.

Кроме того, по их мнению, в развивающихся странах существуют другие факторы, которые позволяют увеличивать уровень долга, при этом не повышая риск дефолта. В этой связи назван две страны-участницы ЕАБР – Кыргызстан и Таджикистан, которые имеют доступ к концессионному кредитованию (концессия - форма государственно-частного партнерства, предусматривающая передачу госимущества на определенный срок частному инвестору, который должен осуществить его строительство или реконструкцию и имеет право получать доход от его использования). И это, считают в ЕАБР, что значительно уменьшает их кредитные риски. Хотя рассчитанный оптимальный уровень долга для данных государств составляет порядка 37%, что существенно ниже их фактического уровня задолженности, находящейся на уровне 50-60% ВВП, Таджикистан и Кыргызстан продолжают привлекать финансирование с целью обеспечения устойчивого развития.

Результаты исследования, отмечают его авторы, не говорят о необходимости снижать уровень долговой нагрузки до оцененного оптимального уровня. Скорее, этим странам необходимо проводить взвешенную долговую политику и тщательно оценивать, станут ли дополнительные заимствования стимулом к оживлению экономической активности или же приведут к ухудшению бюджетных позиций. Кроме того, подчеркивается, что взаимосвязь долга и экономического роста зависит от широкого спектра особенностей отдельно взятой страны, и это также нужно принимать во внимание при формировании политики.

По информации Центра исследований мировой экономики, внешний долг Кыргызстана в 2020 году за полгода увеличился с 52-54% до 62% ВВП и составил 4 млрд долларов. По данным этого центра, среди стран ЕАЭС в Кыргызстане отмечен наибольший рост инфляции и одновременно самое большее снижение ВВП.

"В структуре госдолга КР - 85% занимает внешний долг, а именно международные займы. Наращивание долга в краткосрочной перспективе может стабилизировать экономику, но это же нужно отдавать. Важно максимально эффективно вложиться в развитие инфраструктуры и производства... Я бы со своей стороны рекомендовала ограничить наращивание госдолга", - говорит директор этого центра Долорес Тюлебекова.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация с уставным капиталом в 7 млрд долларов, учрежденная для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Странами – участницами банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/398048
Теги:
ЕАБР
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