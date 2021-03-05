Жогорку Кенеш решил активнее заняться политической борьбой

Из-за очередного переноса срока парламентских выборов, теперь уже "на осень", соответственно продляются и полномочия нынешнего VI созыва ЖК: рекордно долгий парламент налицо.

Так что никто не удивился, когда на пленарном заседании ЖК 3 марта состоялась присяга нового депутата Акыла Кемелова. Он пришел в парламент как следующий в списке претендентов парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". Потому что 53-летний республиканец-атажуртовец Максат Сабиров 24 февраля вдруг заявил о решении прекратить свои полномочия нардепа: "Передаю мандат молодым!"

Акыл Кемелов, правда, не так уж молод: 1984 года рождения. Он – бывший спортсмен. Уроженец иссык-кульского села Боконбаево. Мастер спорта и трехкратный чемпион Кыргызстана по кулатуу. В 2016-м году возглавил федерацию "Кулатуу Эртаймаш WEF" по Иссык-Кульской области. Многие финансовые вопросы федерации из-за ее бедности решал из своего кармана. Сам успешно выступал в боях без правил под боевой кличкой "Мамелюк". В политической жизни известен активной поддержкой разных кандидатов на президентских и парламентских выборах начиная с 2011 года.

Уже с участием Кемелова депутаты одобрили в первом чтении законопроект о назначении на 11 апреля (одновременно с местными выборами) референдума (всенародного голосования) по проекту Закона "О Конституции КР".

Но 9 депутатов - Жанарбек Акаев, Дастан Бекешев, Мирлан Жеенчороев, Каныбек Иманалиев, Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Евгения Строкова, Чынара Урумкалиева – проголосовали против. Многие из них аргументировали это опасениями за судьбу кыргызстанской демократии в случае поспешного принятия фактически новой суперпрезидентской Конституции.

Однако демократия есть демократия: 87 депутатов проголосовали "за".

Остальные нардепы блистали своим отсутствием на этом пленарном заседании. Наверное, боролись за демократию где-то в других местах.

А на пленарном заседании ЖК 4 марта важным стало выступление Пархата Тулендыбава. Он проинформировал о скандальной ситуации:

- Разработано мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" для безопасного передвижения граждан стран - членов ЕАЭС внутри союза. Однако, кыргызская сторона не обратила внимание на это приложение. Необходимо рассмотреть данный вопрос! – призывает Тулендыбаев.

Он привел впечатляющие цифры. Кыргызстанские мигранты перевели на родину в прошлом году 2,3 миллиарда долларов, в основном из России. Наши составляют 8,3 процента общего числа иностранных трудящихся в РФ. (Армения – 3,8 процента, Беларусь – 3 процента, Казахстан - 2,5 процента.) Из-за пандемии многие мигранты были вынуждены вернуться из РФ в КР. Их возвращение на работу в Россию как раз затруднено неучастием Кыргызстана в работе мобильного приложения. А вот Армения и Беларусь, по словам депутата, задействованы в этом важном для борьбы за права мигрантов деле уже давно.