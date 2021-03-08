Новая структура правительства: А в перспективе бунт чиновников?

В Кыргызстане завершилось формирование новой структуры правительства, в которой отныне госагентства, комитеты и фонды объединены с профильными министерствами. Происшедшие изменения, судя по всему, далеко не последний шаг в части оптимизации госаппарата.

Слияние министерств и агентств

Постановление "Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры правительства КР и реформой органов исполнительной власти КР" премьер–министр Улукбек Марипов подписал еще 12 февраля. Документ, можно сказать, завершил этап оптимизации и преобразования кабинета министров. Согласно постановлению, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финансовая полиция), судьба которой до последнего была неизвестной, осталась с тем же названием и теми же функциями, но перешла в ведение Министерства экономики и финансов.

Под крыло ведомства также попали следующие службы и агентства: Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком, Государственная служба финансовой разведки, Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций, Государственное агентство антимонопольного регулирования, Агентство по продвижению и защите инвестиций, Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ).

Помимо этого, Минэкономики от бывшего Министерства культуры, информации и туризма были переданы функции в сфере туризма с соответствующим штатом, финансовыми и материально–техническими средствами. Видимо, по принципу все яйца в одну корзину!

В итоге данное ведомство вместе с подведомственными учреждениями стало самой крупной госструктурой в составе правительства, а ее руководитель одновременно будет занимать должность вице–премьер–министра КР.

Довольно "внушительным" штатом обзавелось и Министерство чрезвычайных ситуаций, в его ведение теперь перешли Государственная инспекция по экологической и технической безопасности и Фонд государственных материальных резервов, а также функции Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

В подчинение Министерства юстиции ушла Госслужба исполнения наказаний. Помимо этого, ведомство также будет отвечать за работу Государственной судебно–экспертной службы и Госрегистрационной службы (кроме предприятия "Кыргызпочтасы").

На базе Госкомитета по делам обороны и Генштаба Вооруженных сил было решено создать Министерство обороны КР. А Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций объединило в себе Министерство транспорта и дорог, а также Госагентство архитектуры, строительства и жилищно–коммунального хозяйства.

Новым в структуре правительства оказалось Министерство здравоохранения и социального развития, объединившее в себе министерства здравоохранения, а также соцразвития и труда. К нему же теперь относятся Соцфонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Госслужба миграции (за исключением функций в сфере внешней миграции - эта часть передана в введение МИД).

Минэконом и большие надежды

Укрупнившееся Министерство экономики и финансов возглавил Улукбек Кармышаков. Представляя его коллективу ведомства, премьер–министр Улукбек Марипов заявил, что перед Минэкономом стоят неотложные задачи, в том числе по разработке программы устойчивого экономического роста.

- В настоящее время на Министерстве экономики и финансов лежит большая ответственность. Речь идет о выполнении всех социальных обязательств, об исполнений доходной части республиканского бюджета, о работе по принятию срочных антикризисных мер по стабилизации экономики, - сказал Улукбек Марипов.

Напомним, с точки зрения экономики 2020 год выдался одним из самых тяжелых за годы независимости Кыргызстана. Падение экономики по итогам 11 месяцев составило 8,1 процента. Такого не было с 1994 года.

Дефицит бюджета достиг самого высокого значения за всю историю, составив около 30 миллиардов сомов. За первые 9 месяцев 2020 года приток прямых иностранных инвестиций снизился более чем на 30 процентов и составил около 400 миллионов долларов, тогда как отток вырос на 40 процентов и превысил 700 миллионов долларов. Практически все эти цифры являются беспрецедентными для нашей новейшей истории.

Отчасти такое положение дел объясняется влиянием пандемии COVID–19, которая сказалась на всей мировой экономике из–за вводимых ограничений, сокращения международной торговли и туристических потоков.

Хотелось бы, конечно, верить, что нынешний год станет годом интенсивного восстановления и возврата к нормальной жизни. Но госбюджет на текущий год принят с дефицитом в 7 миллиардов долларов, а Россия уже выделила республике 20 миллионов долларов "на покрытие финансового разрыва в бюджете КР в части выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий малообеспеченным семьям, а также финансирования системы здравоохранения". Выводы из этого неутешительные: экономически год будет непростым, сможем ли мы вообще выбраться из ямы, зависит от того, насколько грамотной и продуманной будет политика профильного ведомства.

Госаппарат уже сокращали

Между тем, некоторые аспекты реформирования Министерства экономики и финансов вызвали критику со стороны общественности. В частности, народ возмутился тому факту, что у вице–пример–министра - министра экономики Улукбека Кармышакова теперь аж восемь заместителей.

"И к чему такая реформа? Одно название. Количество чиновников–начальников только увеличивается", - в таком стиле комментировали интернет–пользователи новость о замах министра экономики и финансов.

И правда, назначение стольких заместителей министра экономики противоречит идее сокращения государственного аппарата, транслируемой как президентом Садыром Жапаровым, так и премьер–министром.

Однако похоже, что нынешняя оптимизация структур госуправления - это всего лишь первый этап задуманной руководством реформы. Более радикальные шаги по сокращению числа госслужащих власти смогут сделать только после завершения политической реформы: принятия новой Конституции и полноценного установления новой формы правления. Кроме того, Кыргызстану нужно завершить процесс цифровизации, начавшийся три года назад, но так и не достигший своих целей.

Вместе с тем, нужно понимать, что сокращение госаппарата - это очень непростая с общественно–политической точки зрения операция и проводить ее нужно с ювелирной точностью.

По данным Национального статистического комитета, количество государственных служащих в Кыргызстане, составила 19 тысяч человек. И это без учета данных из государственных органов, обеспечивающих оборону, общественный порядок и безопасность. По сути, только сами по себе чиновники, без членов их семей, представляют население небольшого города - Канта, например, или Чолпон–Аты.

Нетрудно спрогнозировать, что массовое увольнение госслужащих даже в более экономически лучший период могло бы стать причиной общественно–политического недовольства. Сейчас же, на фоне кризиса, подобная реформа может стать причиной бунта чиновников: даже пять тысяч сокращенных способны собрать на площади достаточную для мятежа толпу.

Впрочем, как обещал глава правительства рядовых чиновников, начальников отделов по крайней мере нынешняя оптимизация не коснется.

- Мы понимаем, что у этих людей есть семьи и нельзя их просто уволить, - сказал Марипов депутатам ЖК, будучи еще кандидатом на пост премьер–министра.

Попытки оптимизировать госорганы и сократить число госслужащих были и раньше.

В 2018 году, будучи премьер–министром, Сапар Исаков собирался уволить как минимум 10 процентов штатных сотрудников правительственных госорганов. Он тогда поручил межведомственной комиссии за месяц провести анализ оптимальности системы и структуры государственных органов. Но так и не сумел воплотить свои планы в реальность. Позже в том же году новый глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев говорил, что число госслужащих будет сокращено на 1531 человека. В мае этого же года он даже подписал соответствующее постановление. В документе говорилось о том, что сократят 500 человек из Минсельхоза, ликвидируют Центральную залоговую регистрационную контору, Управление передвижной службы занятости, Молодежную биржу труда, региональный центр Министерства культуры, информации и туризма по южному региону. Правительство собиралось сэкономить за счет сокращений чиновников более чем 200 миллионов сомов.

Любопытно, что попытки эти не дали желаемого результата. Ведь если в 2018 году в Кыргызстане насчитывалось почти 17 тысяч чиновников, не считая сотрудников мэрии и айыл окмоту, то сейчас, как мы уже писали, их стало на две тысячи человек больше.

Круговая организация

Для того чтобы государственный аппарат начал работать по–настоящему эффективно, нашей верхушке стоит рассмотреть новые, более современные модели управления, чем те, что достались республике в наследство от СССР.

К примеру, на сегодня одной из продуктивных структур в бизнесе или в госуправлении считается принцип круговой организации. Его основа - демократическая иерархия, при которой руководители не являются командирами, а выступают в большей степени как лидеры.

В отличие от традиционной иерархической структуры круговая организация обладает такими особенностями, как отсутствие безраздельного авторитета руководителей, возможность участия каждого члена организации в управлении, коллективное принятие решений.

При применении кругового принципа организации все управленческие подразделения преобразуются в автономные "внутренние предприятия", становясь ответственными за результаты деятельности. При этом создаются общие системы отчетности, коммуникаций и стимулов.