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Эстония объявила о введении локдауна из-за коронавируса

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении правительства ввести в стране с 11 марта режим жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса, передает "Интерфакс".

Ситуацию с эпидемиологическими показателями по новым случаям заражения она оценила как критическую. По словам премьера, британская мутация в настоящее время фиксируется в 98 процентах проанализированных тестов, из-за чего медики посоветовали властям ввести локдаун как минимум на один месяц. "Все это для того, чтобы уменьшить количество контактов и прервать цепочки заражений", - сказала Каллас.

Так, с 11 марта в республике все образовательные заведения перейдут на дистанционное обучение, все магазины, не продающие товары первой необходимости, будут закрыты, полностью прекратят работу кафе и рестораны, а передвижение граждан по улицам будет ограничено.

По последним данным, коронавирусом в Эстонии с начала пандемии заразились уже более 76 тысяч человек, жертвами инфекции стали более 650 пациентов. Только за период с 1 по 7 марта в стране было выявлено около более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19.

Ранее мэр Таллина Михаил Кылварт выступил за экстренное использование в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если ее эффективность будет подтверждена местными специалистами. Он считает, что из-за новых вспышек коронавируса республике нельзя медлить с вакцинацией, а потому ориентироваться на мнение регулирующих органов Евросоюза (ЕС) в этом вопросе не следует.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/398177
Теги:
Эстония, коронавирус, карантин
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