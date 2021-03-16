В офисе Жениша Молдокматова провели обыск. Это связывают с политикой

В офисе бывшего лидера партии "Замандаш" Жениша Молдокматова сотрудники милиции накануне провели обыск. Об этом заявил в социальных сетях сам политик.

Как только сотрудники органов зашли в офис Молдокматов включил прямой эфир, в котором рассказал, что силовики вооружены автоматами.

Позже он прекратил съемку по просьбе сотрудников.

Отметил, в тот же день был задержан активист Тилекмат Куренов, который являлся одним из активных участников воскресных маршей против проекта новой Конституции.

Лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова связала задержание и обыск с тем, что оба открыто выступали против диктатуры.

В пресс-службе ГУВД Бишкека обещали в ближайшее время прокомментировать причину по которой проводятся следственные действия.