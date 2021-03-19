В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Софии арестовали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, передает телеканал bTV Новините со ссылкой на источники.

Операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД. Полиция проверяла документы у всех выезжающих из столицы по трассе "Тракия" в сторону Пловдива, так удалось найти одного из фигурантов.

По данным телеканала NOVA, речь идет о группе чиновников, имевших доступ к секретным сведениям.

Официально эту информацию пока никто не подтвердил.

В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как отмечало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств. Москва отреагировала зеркально, выслав двух болгарских дипломатов.

В середине декабря персоной нон грата объявили российского военного атташе, которого болгарская прокуратура заподозрила в сборе военной информации. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В ответ Москва объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве.

Источник: РИА новости