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Кыргызстанцы стали участниками турнира по единоборствам в Москве

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- Евгений Денисенко
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Шестой международный турнир по смешанным единоборствам FFC Selection 6 провела в Москве Федерация мигрантов России. За победу в нем боролись профессиональные спортсмены из России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Бразилии.

Турнир состоялся в Универсальном Дворце спорта "Крылья Советов", всего было проведено 54 поединка. Хорошую подготовку продемонстрировали и файтеры-кыргызстанцы. В число победителей от них вошел, в частности, Али Беляев, одолевший уже в первом раунде соперника из Таджикистана Фархода Газибекова (весовая категория 63.5 килограмма).

Прямую трансляцию турнира на YouTube-канале FFC Global посмотрели почти 300 тысяч зрителей. Результаты каждого профессионального боя также в ближайшем времени появятся в самых обширных в мире базах бойцов ММА Sherdog.com и Tapology.com, сообщили в Федерации мигрантов России.

В Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области рассказали, что соотечественники традиционно и успешно участвуют в состязаниях, организуемых ФМР, а также во многих других международных и региональных турнирах. Смешанные единоборства, как отмечается, весьма популярны среди молодых кыргызстанцев в России. Только в Москве действуют несколько десятков секций, где тренируются работающие здесь специалисты, трудовые мигранты, студенты столичных вузов – уроженцы Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/398808
Теги:
Россия, спорт, турнир, Кыргызстан
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