В ЕАБР считают возможным участие стран СНГ в антиковидном проекте ЕАЭС

В Евразийском банке развития высказались за возможность подключение всех стран СНГ к проекту "Путешествую без COVID-19". В данный момент он реализуется в рамках Евразийского экономического союза и позволяет в период пандемии коронавируса совершать поездки гражданам стран Союза в упрощенном режиме.

"Проект "Путешествую без COVID-19" был запущен в относительно короткое время. Охватывает сейчас три страны - Россию, Армению и Белоруссию. Кыргызстан буквально на днях подключился к этой программе. Казахстан, мы надеемся, тоже очень быстро подключится к ней. Мы готовы приветствовать в этом проекте все страны СНГ, Содружество - очевидный кандидат на участие в таком проекте", - считает заместитель председателя правления ЕАБР Сергей Васильев.

Приложение "Путешествую без COVID-19" было разработано Фондом цифровых инициатив ЕАБР, чтобы позволить людям, не зараженным коронавирусом, перемещаться между государствами в период пандемии. Данное приложение можно скачать в магазинах приложений App Store или Google Play.

В Кыргызстане на сегодняшний день к данной информационной системе уже подключены две лаборатории, одна из них в Бишкеке, другая - в Оше. Данное приложение показывает также ближайшие клиники в Армении, Беларуси и России, где можно сдать ПЦР-тест, результат которого придет в приложение на смартфоне в виде QR-кода. При себе достаточно иметь, помимо смартфона, лишь паспорт.

В ЕАБР считают, что новый интернет-ресурс позволяет не только адаптироваться к условиям, сложившимся в связи с пандемией, но и обеспечивать возможности трудовой миграции, содействовать решению экономических проблем в Союзе.

Евразийский банк развития -

ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Статус стран - наблюдателей имеют также Молдова, Узбекистан и Куба. Уставный капитал ЕАБР - 7 млрд долларов.