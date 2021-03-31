Президент Узбекистана ввел наказание за оскорбление самого себя

В Узбекистане ввели уголовную ответсвенность за оскорбление или клевету в отношении президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Nuz.uz.

Дополнение в Уголовный кодекс страны подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана с использованием сетей телекоммуникаций или интернета наказывается исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет.

Ранее существовала ответственность за публичное оскорбление или клевету в отношении президента с использованием печати или иных средств массовой информации", - пишет портал.