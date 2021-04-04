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В Турции выявили рекордное число заразившихся Covid-19

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В Турции 3 апреля выявили рекордное число заразившихся Covid-19 за сутки – 44 756. Предыдущий максимум зарегистрировали днём раньше, 2 апреля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Общее число заразившихся коронавирусом в Турции превысило 3 млн человек. Из них умерли больше 32 тысяч.

Как сообщает Anadolu, власти Турции из-за угрозы коронавируса ввели комендантский час выходного дня с 12 апреля по 12 мая – как раз в то время, когда в стране начинается туристический сезон.

Кафе и ресторанам в этот период разрешили работать только навынос. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в "красную" категорию, означающую самую высокую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.

Источник: informburo.kz


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URL: https://www.vb.kg/399166
Теги:
рекорд, Турция, коронавирус
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