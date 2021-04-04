Садыр Жапаров встретился с памирскими кыргызами

"Тяготы памирских кыргызов постоянно беспокоят мои мысли. Желание полностью переселить их на историческую родину было у меня давно и теперь я намерен реализовать эти намерения", - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 апреля, на встрече с этническими кыргызами, переселившимися в село Талды-Суу Алайского района Ошской области из территорий Малого и Большого Памира Исламской Республики Афганистан, сообщает пресс-служба главы государства.

Как проинформировали Главу государства, Правительство страны выделило земельный участок в Талды-Сууйском айыл окмоту под строительство жилья для этнических кыргызов.

Государство построило 11 домов в селе Талды-Суу где разместились 17 семей, которым была оказана помощь в виде бытовых принадлежностей и продуктов питания. Кроме бюджетных средств финансовая помощь оказана со стороны органов местного самоуправления и спонсоров.

Президент также ознакомился с проектом строительства жилой застройки участка Бурган-Суу в селе Кашка-Суу Чон-Алайского района, куда предполагается переселить оставшихся на Памире афганских кыргызов.

Глава государства обратил внимание местных властей на необходимость скорейшей трансформации земельного участка под единый населенный пункт для памирцев, в котором обязательно необходимо предусмотреть строительство образовательных и социальных учреждений.

Он добавил, что проработка данного вопроса должна начаться этом году.

В беседе с памирскими кыргызами Садыр Жапаров рассказал о намерениях переселить оставшихся афганских кыргызов на родину до зимы текущего года - на эти цели сил и средств у государства достаточно.

Как он заметил, переселившиеся в 2017 году памирские кыргызы до сих пор испытывают трудности с адаптацией и вынуждены постоянно просить помощи у Правительства.

"Данный вопрос будет под моим личным контролем, мы окажем помощь и выделим средства для обеспечения переселенцев теплом, электричеством, и другим необходимым", - подчеркнул Президент.

Памирские кыргызы передали Главе государства своё обращение, в котором выразили благодарность соотечественникам за теплый прием и помощь в обустройстве на новом месте. Кроме этого, они попросили Президента оказать содействие в решении ряда своих проблем: организации поездок на Памир, трудоустройстве, обучении молодежи, ускоренном получении гражданства и др.

Один из участников встречи, обучающийся на 1-м курсе КГУ им. Арабаева, с благодарностью напомнил, что в своё время Садыр Жапаров будучи парламентарием, выступил одним из авторов Закона "О государственных гарантиях этническим кыргызам, возвращающимся на историческую родину", благодаря чему спустя годы у этнических кыргызов Памира появилась возможность переселиться в Кыргызстан.

Переселенцы пожелали Президенту успехов и вручили ему подарок в виде традиционной одежды памирских кыргызов.

В свою очередь Садыр Жапаров отметил, что соответствующие государственные органы в ближайшее время начнут проработку озвученных на встрече вопросов, в том числе по скорейшему предоставлению переселившимся памирским кыргызам гражданства Кыргызской Республики.

Глава государства также побеседовал с жителями села Талды-Суу и близлежащих сел. Выслушал их насущные вопросы, касающиеся трансформации земель, предоставления земельных участков, социальных пособий, пенсий и др.

Президент Садыр Жапаров обратил внимание местных властей и других задействованных госорганов на оперативное решение озвученных местными жителями вопросов.