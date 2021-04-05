Кыргызстанцы расширяют сотрудничество с Федерацией мигрантов РФ

Федерация мигрантов России (ФМР) продолжит разностороннюю помощь приезжим из Кыргызстана. И реализует с диаспоральными общественными организациями новые совместные инициативы.

Об этом шла речь в ходе состоявшейся в Москве встречи президента ФМР Вадима Коженова с представителями диаспорального сообщества. Собеседниками Коженова стали глава Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Кубанычбек Осмонбеков, его коллеги Надырбек Сооронбаев, Максатбек Мамбеткулов, юрист по защите прав мигрантов Гулиза Акматсияева и другие.

Вадим Коженов отметил, что он и возглавляемая им организация постоянно участвуют во взаимодействии с активом диаспор в решении различных общих задач, связанных, в том числе, с правовой, социальной защитой мигрантов, в проведении различных мероприятий просветительского, культурного и спортивного характера. По словам президента ФМР, ее представители вместе с сотрудниками посольства КР в РФ, миграционной службы республики, активистами диаспоры посещают и спецприемники, дежурные отделения, находятся в курсе , возникающих у кыргызстанцев в России, оказывают посильное содействие их решению.

"Кыргызские мигранты сегодня уже стали неотъемлемой частью российского общества. Кыргызская сторона хорошо работает по защите прав и интересов своих граждан в России", - говорит президент ФМР.

Он также подчеркивает, что приезжие из Кыргызстана быстро адаптируются к российскому обществу, чему в немалой степени способствует знание ими русского языка. Они свободно перемещаются по стране, успешно трудоустраиваются в различных сферах. "Правда, некоторые, как, впрочем, и мигранты из других стран, существуют несколько обособлено, преимущественно в рамках диаспоры. Но это общемировая проблема, и она касается не только кыргызов. И для ее решения нужны хорошие федеральные программы, способствующие сближению приезжих с местным населением", - считает Коженов.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных, в том числе, с легализацией граждан КР в РФ, их трудоустройством, урегулированием взаимоотношений с работодателями, соблюдением российских законов.

Как отмечает почетный председатель Координационного совета Москвы и Московской области Раиакул Атокуров, партнерские отношение диаспорального сообщества с Федерацией мигрантов РФ сложились с момента ее создания. И особенно укрепились в минувшие месяцы. Тогда кыргызстанцы активно участвовали в проектах ФМР по поддержке мигрантов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в период пандемии. Одним из проектов стало оказание гуманитарной помощи таким людям, доставка им продуктовых наборов.

В свою очередь, и диаспора оказывает посильное содействие ФМР. Когда создавался ее колл-центр, в него понадобились специалисты, владеющие языками центральноазиатскиих народов. Переводчика, хорошо владеющего и кырыгзским, и русским, предоставил Координационный совет.