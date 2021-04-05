Погода
$ 84.76 - 84.92
€ 99.57 - 100.45

Страны Запада признали российский флот угрозой для НАТО

285  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский военно-морской флот наращивает свои силы и становится угрозой для НАТО, пишет lenta.ru со ссылкой на Business Insider.

Так, в материале издания говорится, что флот, унаследованный Россией от Советского Союза, быстро пришел в упадок после холодной войны. Однако за последние 20 лет Москва вложила значительные средства в свой военно-морской флот. "Результатом являются растущие современные силы, которые создают уникальные проблемы для вооруженных сил НАТО", - признало издание.

Спикеры стран Запада пояснили, что сейчас Россия делает ставку на новые небольшие корабли с ракетами и атомные подводные лодки, оснащая их высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс считает поведение России агрессивным и отмечает стремление Москвы дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странами. Он отметил, что отношения НАТО с Россией остаются очень сложными. "Несмотря на многолетнее давление и усилия по налаживанию содержательного диалога с нашей стороны, Россия лишь усилила репрессивное поведение внутри страны и агрессивное поведение за рубежом", - заявил он по итогам встречи глав МИД альянса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399187
Теги:
НАТО, Россия, армия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  