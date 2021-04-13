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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с наступлением месяца Рамазан

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 апреля, поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан, сообщает пресс-служба главы государства.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю вас с долгожданным мусульманским месяцем Рамазан.

В исламском мире Рамазан является одним из священных месяцев. В этом месяце была ниспослана священная для мусульман книга - Коран. В месяце Рамазан для каждого мусульманина предписано держать пост. Пост в месяце Рамазан укрепляет веру мусульманина, дисциплинирует его и учит соблюдать предписания Всевышнего.

Рамазан - это месяц не только укрепления здоровья, но и очищения духовного мира человека, милосердия, прощения и воздержания от грехов, он учит терпимости и толерантности. Пост - это не просто воздержание от еды и питья, но и воздержание от скверных слов и мыслей, сплетней, клеветы, злословья.

Пост в месяц Рамазан способствует укреплению родственных и дружеских уз. Поэтому в эти дни через совершение благих дел мы оказываем помощь нуждающимся. Также этот месяц наполнен моментами, когда принимаются Всевышним чистые помыслы, желания, молитвы, обращенные к нему.

Пусть Всевышний дарует каждой семье счастье, достаток, радость и согласие, а нашей стране принесет мир, стабильность, изобилие и развитие.

Да примется ваш пост!"


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URL: https://www.vb.kg/399567
Теги:
ислам, Орозо айт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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