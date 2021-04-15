Чист перед законом. Дело Райымбека Матраимова прекращено

Уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова прекращено. Мера пресечения в виде ареста отменена. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

"Необходимо отметить, что основанием для начала данного досудебного производства явились материалы журналистского расследования учреждения "Азаттык Медиа", распространенные в сети интернет, в том числе о наличии у Райымбека Матраимова дорогостоящего имущества в Эмирате Дубай.

В целях установления истины по делу, следствием были направлены соответствующие запросы в компетентные органы стран СНГ, Европы, КНР, Турцию, а также в Эмират Дубай о наличии у Райымбека Матаримова и членов его семьи каких-либо активов на территории данных стран.

Однако, согласно официальным документам компетентных органов указанных государств Матраимов и члены его семьи не имеют движимое и недвижимое имущество.

Таким образом, доводы, приведенные в указанных материалах журналистов, не нашли своего подтверждения и следствием не было получено доказательств, подтверждающих факты приобретения Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ГКНБ.

С учетом требований действующего уголовно-процессуального законодательства, уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова было прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена.

Одновременно с этим Райымбек Матраимов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 м2, рыночной стоимостью более 20 млн. сомов.

Напомним, экс-зампред ГТС подозревался в отмывании преступных доходов. Ранее в ГКНБ сообщили, что он уже выплатил 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба.