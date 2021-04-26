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Подозреваемые в подготовке покушения на Лукашенко признали вину

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Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал кадры, на которых предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко признают свою вину.

Показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. "Я признаю себя виновным в участии заговоре", - сказал Федута.

Ранее Лукашенко заявил, что готовившие переворот в стране заговорщики планировали блокировать Минск. Президент обратил внимание на то, что группа заговорщиков хотела заблокировать столицу с помощью армии, а также планировала отключить в городе электроэнергию. Также он отмечал, что в операции должны были участвовать внутренние войска, силы ОМОН, МВД и КГБ. По словам главы государства, столкновение вооруженных структур привело бы к "самой страшной и горячей гражданской войне, которую не имела ни одна страна".

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение, которое было одобрено властями США. ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зянкович, у которого также есть американский паспорт.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/400067
Теги:
Беларусь, Александр Лукашенко
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