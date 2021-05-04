Иностранцам в РФ напомнили об ответственности за незаконные действия

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов прокомментировал недавний вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана. И призвал иностранных граждан в РФ не поддаваться ни на какие провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях.

Cвое видеообращение Коженов адресовал прежде всего находящимся в России гражданам обеих центральноазиатских республик. И, отметив, что "конфликт уже урегулировали", не исключил возможности чьих-то призывов "к каким-то конфликтам, дракам, противостояниям, что абсолютно недопустимо". Если такие люди выявятся, отметил глава ФМР, это грозит им депортацией с пожизненным запретом на въезд в страну.

К тому же за подобные действия может быть установлена уголовная ответственность, в результате чего "можно сесть в тюрьму", напомнил Вадим Коженов. И призвал незамедлительно сообщать в Федерацию мигрантов РФ, звонить в ее колл-центр, "если вдруг о таких провокациях где-то слышите, кто-то приглашает вас собраться толпой и пойти что-то кому-то доказывать".

"Ни в коем случае такие вещи не должны происходить на территории России из-за того, что где-то вовне произошел конфликт", - подчеркнул глава ФМР.

Федерация мигрантов России была образована в 2007 году по инициативе авторитетных лидеров иностранных диаспор и при поддержке Управления по внутренней политике администрации президента РФ. На сегодняшний день ФМР, как сообщается на ее сайте, - это общественная организация, объединяющая представителей диаспор как бывших советских республик - Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, так и стран дальнего зарубежья - Индии, Пакистана, Непала, Афганистана, други государств. Во многих субъектах Российской Федерации активно работают филиалы ФМР. Она оказывает содействие мигрантам в изучении русского языка и получении образования, обеспечении легальной жизнедеятельности, способствует созданию адаптационных центров, ведет активную просветительскую работу по противодействию распространению экстремизма и терроризма, пропаганде толерантности, проводит большое количество спортивных и культурных мероприятий.

Напомним, что с аналогичным обращением к представителям кыргызской и таджикской диаспор обратились в эти дни и лидеры их общественных организаций в Москве. Они призвали "не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Москве". И подчеркнули необходимость "строго соблюдать и придерживаться законов РФ", "не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации", "не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях".

"Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в Российской Федерации и ее столице - Москве - зависят от каждого из нас, вне зависимости от того, являетесь ли вы гражданами России или других стран", - заявили лидеры обеих диаспор.