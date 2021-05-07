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В РУз кардинально изменят систему преподавания иностранных языков в школах

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- Бакыт Басарбек
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В Узбекистане кардинально изменят систему преподавания иностранных языков в школах, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания, проведенного в четверг президентом Узбекистана. Мы собрали главное из поручений Мирзиёева.

Проблемы в школах

В системе образования имеется более 2 тысяч вакансий учителя иностранного языка. Качество обучения языкам в 1,4 тысячи школах оценено как крайне низкое. Только 4 процента учителей школ имеют национальные и международные языковые сертификаты.

Финансовая поддержка учителей

Будут введены надбавки к заработной плате учителей, получивших международный сертификат с начальным и средним уровнем, – в размере 40 процентов, а тем, кто добился высокого уровня, – в размере 50 процентов.

Кроме того, учителям с высокими баллами будет возмещена стоимость прохождения теста для получения международного сертификата.

Сертификат – обязательное требование

Будет установлено требование, в соответствии с которым со следующего года на работу могут наниматься только учители иностранных языков, имеющие национальный или международный сертификат.

В течение следующих трех лет все 53 тысячи учителей иностранных языков в школах должны получить международный сертификат.

Экспериментальные школы

Будет отобрано 207 школ в районах и городах, которые будут специализированы на углубленное обучение иностранным языкам. Этим школам будет предоставлена свобода выбора книг иностранного производства, передовых учебных программ и методик, обучение будет вестись на иностранном языке.

Хокимияты дадут денег

Хокимиятам областей дано указание выделить каждому району и городу по 1 миллиарду сумов средств местного бюджета на повышение качества преподавания иностранных языков в школах.

Конкурс для школ

Глава государства предложил учредить президентскую премию для определения лучших школ, преподающих иностранные языки.

Конкурс будет проводиться на районном, городском, областном и республиканском уровнях. Школы, занявшие первое место на районном и городском уровнях, в качестве приза получат 100 миллионов сумов, победители областного этапа - 250 миллионов сумов, а лучшая школа страны - 500 миллионов сумов. Соответственно будут премированы и обладатели второго и третьего места по республике. Директора и учителя этих школ будут представлены к государственным наградам.

Новые учебники и пособия

Качество обучения зависит также от учебников и методических пособий, которые должны соответствовать международным стандартам. Поэтому поставлена задача апробировать в 200 школах учебники английского языка издательства Кембриджского университета. Аналогичная работа будет проведена в отношении учебников русского, немецкого, корейского, китайского и французского языков.

Каждому учителю иностранного языка будет выделено по 1 миллиону сумов из бюджета для приобретения ими новой литературы и пособий, которые позволят быть в курсе последних изменений в своей сфере.

Немного о детсадах

Министерству дошкольного образования поручено разработать совместно с ЮНИСЕФ и внедрить руководство по обучению иностранным языкам детей в возрасте до 7 лет.

Структурный момент

При Кабинете Министров будет создано Агентство популяризации изучения иностранных языков. Агентство будет заниматься внедрением в систему образования зарекомендовавших свою эффективность методик, программ и учебников, организовывать обучение не менее 10 иностранных языков исхода из потребности образовательных учреждений, отраслей и регионов.

В компетенцию агентства также будет входить задача разработки и внедрения для министерств, ведомств и других работодателей методик, которые позволят служащим осуществлять профессиональную деятельность на иностранных языках.

Одной из основных задач структуры станет создание методик профессионального перевода с государственного языка на иностранные и с иностранных языков на государственный.

Агентство также будет вести рейтинг владения иностранным языком, разрабатывать квалификационные требования и критерии оценки учителей иностранных языков и присваивать им квалификационные категории.

В целом основным направлением деятельности Агентства будут разработка и внедрение методик, рекомендаций и учебников для всех категорий населения по цепочке "детский сад - школа - высшее образование - предприятие".


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URL: https://www.vb.kg/400584
Теги:
Узбекистан, школа, язык, учителя
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