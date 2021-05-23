Пробуждение вулкана Ньирагонго привело к эвакуации жителей из города Гома

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) начали эвакуацию жителей города Гома, который находится рядом с активизировавшимся вулканом Ньирагонго.

В действие был введен план эвакуации населения из города Гома. Местные власти обсуждают принятие мер из-за извержения вулкана. Об этом заявил официальный представитель правительства Патрик Муяйя в Twitter.

Вулканолог Дарио Тедеско сообщал, что лава от извергающегося вулкана может затронуть 1,5-миллионный город Гома. По информации агентства Reuters, вулканическая лава уже приближается к городскому аэропорту.