Зачем Кыргызстану финтех?

Депутаты ЖК предлагают внести в Закон "О Национальном банке" изменения, которые позволят привлечь в КР финансовые технологии.

По словам разработчиков, документ направлен на создание условий для быстрого развития финансовых технологий в Кыргызстане. А именно: уменьшение сроков принятия решения Нацбанком по заявкам на спецрежим, открытие корреспондентских счетов. Увеличивает также возможность хранения принадлежащих финтеху драгоценных металлов в хранилище Нацбанка, а также уменьшение требований по уставному капиталу для стартапов без рискованных операций, таких как кредитование, депозитные операции, лизинг, выдача гарантий, операции с ценными бумагами.

Все это создаст правовую базу для привлечения в республику современных финансовых технологий и коренным образом изменит финансовый рынок республики. Но чем же финтех может быть полезен рядовым кыргызстанцам?

1. Он поможет внедрить практику делать накопления в золоте.

К примеру, это хороший способ обеспечить себе пенсию или хотя бы часть ее. Драгметалл за последние 100 лет подорожал относительно доллара США почти в сто раз, с начала этого века - более, чем в шесть раз, а значит, такая пенсия уже сможет обеспечить достойную старость.

В Кыргызстане есть технология Нацбанка по продаже физического золота населению: комиссии от 4,5 процентов до 30 процентов в зависимости от веса золотого слитка. И как же физически раздать эти крупинки золота миллионам граждан? Значит, такой способ не годится.

Есть другая технология - "металлические счета", тоже в золоте. Но, как правило, эти счета не обеспечены физическим золотом, поэтому банки, страхуясь от роста цены, устанавливают комиссии около 10%. Тоже не годится.

Если же говорить об инновационных финансовых технологиях с искусственным интеллектом, роботизированными цифровыми платформами, API (Application Programming Interface), автоматизированной идентификацией клиента и прочими наворотами, то они прекрасно справляются с поставленной задачей - сберегать часть пенсионных накоплений миллионов граждан Кыргызстана в золоте и с комиссиями в десятые доли процента. Одна из таких цифровых платформ может удалённо обслужить более трёх миллионов клиентов в час.

2. Стабилизирует нацвалюту.

Пока это делается "по старинке": начинает слабеть сом - тут же Нацбанк делает долларовые интервенции на валютный рынок. На некоторое время ликвидируется дефицит валюты, увеличивается предложение, удовлетворяется спрос на неё.

Но есть другое решение - более оригинальное. Сейчас доллар, как сильная валюта, постоянно давит на более слабый сом. А что, если сом вывести из под удара, а против доллара выставить более сильного бойца? Речь опять же идёт о золоте. Пусть сражаются доллар и золото, а сом "постоит в сторонке" и понаблюдает за этой битвой гигантов, сам при этом не защищая свои рубежи бесконечными и изнурительными интервенциями и теряя валютные резервы.

Но проблема опять та же - техническая. Как всё это реально сделать? Спасет финтех. Конвертацию любого актива в любой другой актив клиент может совершать с микроскопическими комиссиями, круглосуточно и мгновенно, причём сидя у себя дома на диване.

3. Кыргызстан сможет стать финансовым хабом.

Что даёт статус финансовой столицы Центральной Азии для жителей страны? Нельзя быть богатым, не имея денег. Это подтверждает и мировой опыт: Лондон, Нью-Йорк, Европа, Сингапур, Токио и другие крупные финансовые центры - тому пример. Громадные обороты, с которых финансовая система получает комиссии. В нашем случае: ещё и концентрация в Кыргызстане золотых активов, на которых тоже можно неплохо заработать; более дешёвые деньги для кредитования; высокооплачиваемые рабочие места.