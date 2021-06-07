ДТП с кортежем президента. Возбуждено уголовное дело

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа

президента Кыргызской Республики начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Досудебное производство начато по ст. 297 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств) Уголовного Кодекса Кыргызский Республики.

В целях тщательного и полноценного расследование данного досудебного производства взято в производство следственной службы УВД Иссык-Кульской области.

В рамках досудебного производства назначены соответствующие экспертиза.

Водитель автомашины "Субару Аутбек" находится в больнице.

Отметим, 4 июня в Иссык-Кульской области возле села Ананьево в авто из кортежа президента въехала машина, выехавшая на встречную полосу. Погиб, как позже выяснилось, лечащий врач главы государства Илгиз Усубалиев. Пострадали 5 человек, в том числе, сотрудники 9-й службы ГКНБ, водитель и пассажир легковой машины.