Погода
$ 84.27 - 84.67
€ 101.90 - 103.32

ДТП с кортежем президента. Возбуждено уголовное дело

457  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа

президента Кыргызской Республики начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Досудебное производство начато по ст. 297 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств) Уголовного Кодекса Кыргызский Республики.

В целях тщательного и полноценного расследование данного досудебного производства взято в производство следственной службы УВД Иссык-Кульской области.

В рамках досудебного производства назначены соответствующие экспертиза.

Водитель автомашины "Субару Аутбек" находится в больнице.

Отметим, 4 июня в Иссык-Кульской области возле села Ананьево в авто из кортежа президента въехала машина, выехавшая на встречную полосу. Погиб, как позже выяснилось, лечащий врач главы государства Илгиз Усубалиев. Пострадали 5 человек, в том числе, сотрудники 9-й службы ГКНБ, водитель и пассажир легковой машины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401904
Теги:
ДТП, погибшие, президент, Кыргызстан, пострадавшие, уголовное дело, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  