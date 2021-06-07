Президент КР Садыр Жапаров показал видео пьяного главы Чуйского областного суда на заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

"Вы узнали?" - спросил Садыр Жапаров председателя Верховного суда Нургуль Бакирову.

"Похож на главу Чуйского областного суда", - ответила она.

Глава государства поручил сегодня же принять меры в отношении председателя Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова.

"Он, оказывается, каждый день приходит на работу в нетрезвом виде. Если мы даже напишем законы золотыми буквами, то наша реформа не даст результатов, пока судьи не изменятся", - сказал Садыр Жапаров.