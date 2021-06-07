Суд оставил Фарида Ниязова в СИЗО-1 еще на два месяца

Фарид Ниязов останется в СИЗО еще два месяца.

Сегодня, 7 июня, в Первомайском районном суде состоялось заседание по мере пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Суд постановил продлить арест еще на два месяца с содержанием в СИЗО-1.

"Дело в отношении Фарида Ниязова по событиям 9 октября - это яркий пример того, что действующие власти могут просто так держать в СИЗО любого неугодного им гражданина. Сегодня прокурор попросил оставить Фарида Ниязова в СИЗО-1 на 10 месяцев, то есть до 10 августа. А причина? Оказывается за 8 месяцев не успели всех допросить. Только из-за этого мой подзащитный оставлен под стражей", - написал в соцсетях адвокат Замир Жоошев.

Напомним, Фарид Ниязов был задержан по делу о событиях 9 октября.