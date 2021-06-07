Погода
$ 84.27 - 84.67
€ 101.90 - 103.32

Суд оставил Фарида Ниязова в СИЗО-1 еще на два месяца

335  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фарид Ниязов останется в СИЗО еще два месяца.

Сегодня, 7 июня, в Первомайском районном суде состоялось заседание по мере пресечения в отношении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Суд постановил продлить арест еще на два месяца с содержанием в СИЗО-1.

"Дело в отношении Фарида Ниязова по событиям 9 октября - это яркий пример того, что действующие власти могут просто так держать в СИЗО любого неугодного им гражданина. Сегодня прокурор попросил оставить Фарида Ниязова в СИЗО-1 на 10 месяцев, то есть до 10 августа. А причина? Оказывается за 8 месяцев не успели всех допросить. Только из-за этого мой подзащитный оставлен под стражей", - написал в соцсетях адвокат Замир Жоошев.

Напомним, Фарид Ниязов был задержан по делу о событиях 9 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401913
Теги:
митинг, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, здоровье, СИЗО, Фарид Ниязов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  