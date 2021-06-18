Назгуль Бакирова - судьям: Надо стремиться к лучшему, развиваться

Председатель Верховного суда Назгуль Бакирова встретилась с судьями Таласской области и представителями органов МСУ в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В мероприятии также приняли участие заместитель директора Судебного департамента при Верховном суде Таалайбек Мукалаев, и.о. директора УИТ "Адилет сот" Рустам Шабыев, полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Бакытбек Нарбеков, прокурор Таласской области Гулмира Кашкарова, начальник УВД Таласской области Марлис Асанов, начальник управления ГКНБ по Таласской области Канат Суранбаев.

Председатель проинформировала о проводимой работе, связанной с приведением в соответствие законов с новой Конституцией, принятой 5 мая текущего года. Также отметила, что рабочая группа получила все предложения и замечания от судей местных судов страны, в том числе и от судей Таласской области.

Все изменения в законы направлены на улучшение отправления правосудия, что создание условий для укрепления независимости судей. Председатель отметила, что проведена оптимизация штатной численности сотрудников аппарата местных судов.

Акцентировала внимание присутствующих на том, что будут иницированы изменения в соответствующие законы, направленные на улучшение работы судебных приставов и судебных исполнителей.

В рамках рабочей поездки в Таласскую область глава Верховного суда посетила Таласский районный суд.

Председателю продемонстрировали систему аудио и видео фиксации судебного заседания и автоматизированную информационную систему суда, посредством которой осуществляется автоматическое распределение дел.

Во время встречи с судьями и сотрудниками аппарата суда председатель указала на необходимость постоянной работы по достижению единой судебной практики, укреплению доверия и престижа судебной системы и тесного взаимодействия с органами местной власти. Особо было подчеркнуто неукоснительного следования букве закона, как в процессе отправления правосудия, так и вне служебной деятельности.

Также Нургуль Бакирова проинформировала судей о работе, связанной с приведением в соответствие законов, регулирующих деятельность судебной системы, с новой Конституцией.

В ходе совещания с судьями и сотрудниками суда было указано на неукоснительное соблюдение трудовой дисциплины со стороны судей и работников аппарата суда, постоянно вести работу по повышению не только ведения качества работы, но и на культуру и поведение сотрудников.

"Сегодня обращено самое пристальное внимание на безупречность работников судебной системы и требую проявлять от всех вас учтивое отношение к сторонам, обращающимся в суд", - сказала Нургуль Бакирова.

В рамках рабочей поездки председатель ознакомилась с материально-техническим оснащением и условиями труда работников. Были осмотрены залы судебных заседаний, состояние рабочих кабинетов и помещение для архива.

"Надо стремиться к лучшему, развиваться, внедрять передовые технологии. Следует брать пример с развитых стран, которые стоят в первых рядах по качеству отправления правосудия в мире. К примеру, отказаться от металлических решеток в залах судебных заседаний и установить стеклянные перегородки", - сказала Нургуль Бакирова.

Глава ВС также посетила Бакай-Атинский районный суд.

Нургуль Бакирову встретил председатель указанного суда Нурмухамбет Кермалиев и познакомил с судьями и сотрудниками судебного органа.

В настоящее время в суде трудятся двое судей, и пять работников суда.

Председатель дала указание судьям о необходимости повышения качества отправления правосудия и исключение необоснованной судебной волокиты при рассмотрении и разрешении дел судьями.

Также призвала строго соблюдать предусмотренные процессуальные сроки и поручила своевременно предоставлять сторонам судебные акты. Судьям поручено вести контроль за исполнением вошедших в законную силу судебных актов.