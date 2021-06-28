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Вывод денег из "Росинбанка": Почему забыли дело Асана Токтосунова?

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- ВБ
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"Росинбанк", а ныне "Керемет банк" стал объектом обсуждения на самом высшем уровне несколько раз за прошлые дни. Вызвано это было арестом известного бизнесмена Генриха Баляна. Не так давно на встрече с предпринимателями президент Садыр Жапаров специально остановился на этом, заявив, что "среди бизнесменов есть 5 процентов, которые занимаются обманом и не платят налоги. Что касается бизнесмена Баляна, то он, по версии следствия, в государственном банке за неликвидный актив взял в кредит $2,5 миллиона. При этом до сих пор не выплатил ни процента, а это значит, что на лицо сговор с руководством банка.

"Керемет Банк" за последние несколько лет оказывался вовлеченным в несколько крупных скандалов. Так, еще в 2018 году Финансовая полиция задержала бывшего первого зампредседателя правления и одного из акционеров этого банка Андрея Гойхмана по обвинению в легализации и отмывании денег на сумму более 3 млрд. рублей.

На протяжении 2017-2018 года у "Росинбанка" были большие проблемы: то не хватало денег для выполнения обязательств перед вкладчиками, то большое количество людей могли лишиться своих вложенных сбережений. В общем, в августе 2018 года Нацбанк КР выдал "Росинбанку" кредит в размере 300 миллионов сомов для поддержки, чтобы банк не обанкротился. Тем не менее, банк продолжал выдавать так называемые "невозвратные" кредиты под обеспечение неликвидных активов. Задержания бывших должностных лиц ОАО "Росинбанк" полностью подтверждают эти факты.

И если случай с Генрихом Баляном сразу стал известен общественности по причине его известности, то сколько еще фактов про банк остаются в неизвестности.

К примеру, в СМИ неоднократно публиковались расследования о выводе денег из ОАО "Росинбанк" и о причастности к этому акционера банка и экс-главы ЗАО "Компания Манас Менеджмент" Асана Токтосунова. Его, напомним. обвиняли к получению через аффилированную компанию ОсОО "Сэттори Плюс" "невозвратного" кредита в сумме 109 млн. сом. (Более 1,5 млн. долларов США).

На сегодняшний день Асан Токтосунов является фигурантом уголовного дела по коррупции в аэропорту "Манас". По данным правоохранительных органов, он подозревается в причастности к созданию схемы по предоставлению льгот иностранной компании на услуги "Манас Менеджмент". Само же дело о выводе денег из ОАО "Росинбанк" было зарегистрировано в ЕРПП за №03-002-2020-003476 и передано на расследование в Первомайское РОВД. По сегодняшний день результатов никаких нет.


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URL: https://www.vb.kg/402752
Теги:
#Росинбанк, Кыргызстан, скандал, уголовное дело, Асан Токтосунов
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