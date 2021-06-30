Гватемала потребовала от России вернуть деньги за вакцину "Спутник V"

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес сообщила, что правительство попросило Россию вернуть аванс, выплаченный за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку препарат не поступил в страну.

"Мы просим вернуть деньги согласно предложению. И если у них позже будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки", - сказала министр, слова которой приводит Republica.gt.

Речь идет о 614,5 миллиона гватемальских кетцалей (около шести миллиардов рублей), которые Гватемала заплатила за покупку 16 миллионов доз вакцины.

Первые партии "Спутника" в Гватемалу поступили в мае. Всего в страну поступили 150 тысяч доз вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом российской вакцины, это пока не комментировали.

Источник: meduza.io