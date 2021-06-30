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Гватемала потребовала от России вернуть деньги за вакцину "Спутник V"

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Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес сообщила, что правительство попросило Россию вернуть аванс, выплаченный за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", поскольку препарат не поступил в страну.

"Мы просим вернуть деньги согласно предложению. И если у них позже будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки", - сказала министр, слова которой приводит Republica.gt.

Речь идет о 614,5 миллиона гватемальских кетцалей (около шести миллиардов рублей), которые Гватемала заплатила за покупку 16 миллионов доз вакцины.

Первые партии "Спутника" в Гватемалу поступили в мае. Всего в страну поступили 150 тысяч доз вакцины.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом российской вакцины, это пока не комментировали.

Источник: meduza.io


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URL: https://www.vb.kg/402867
Теги:
вакцина, Россия, Гватемала, коронавирус
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