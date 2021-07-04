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Кубанычбек Омуралиев стал Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Израиле

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- Анастасия Карелина
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Кубанычбек Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Израиле. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Касымович Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Израиль по совместительству, подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Резиденция главы нашего диппредставительства по-прежнему будет находиться в городе Анкара в Турецкой Республике.


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URL: https://www.vb.kg/403049
Теги:
Израиль, назначение, Турция, Кыргызстан, посол
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