Кубанычбек Омуралиев стал Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Израиле

Кубанычбек Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Израиле. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Указ, согласно которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Кубанычбек Касымович Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Израиль по совместительству, подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Резиденция главы нашего диппредставительства по-прежнему будет находиться в городе Анкара в Турецкой Республике.